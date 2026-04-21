Mike Tyson e Floyd Mayweather combatteranno davvero? L’annuncio, poi il rinvio. E c’è Paquiao…

Qualche mese fa era stato annunciato in pompa magna che Mike Tyson e Floyd Mayweather si sarebbero affrontati sul ring nella giornata di sabato 25 aprile, dando vita a un confronto nostalgico verosimilmente in Congo. Dopo la comunicazione sensazionalistica non sono però state diffuse altre notizie di rilievo ed è passato un po’ nel dimenticatoio il fatto che l’incontro non si disputerà questo fine settimana, ma che è stato rinviato a data da destinarsi (si pensa sempre nel Paese africano, ammesso che davvero i due incrocino i guantoni in un prossimo futuro).

Si tratterebbe del grande ritorno per entrambi gli statunitensi: il pluri Campione del Mondo dei pesi massimi si era esibito per l’ultima volta il 16 novembre 2024 ad Arlington contro Jake Paul (venne sconfitto al termine delle otto riprese); il ribattezzato Money regolò Conor McGregor il 26 agosto 2017 in un match ufficiale, mentre il 24 agosto 2024 si esibì contro John Gotti III. Si era parlato di un match sulle otto riprese, ma per il momento è tutto rimandato e non si hanno notizie ufficiali.

Appare difficile riuscire a imbastire qualcosa in tempi rapidi, perché il prossimo 19 settembre andrà in scena la grande rivincita del Match del Secolo: Mayweather affronterà Manny Pacquiao, undici anni dopo l’epocale confronto per i Mondiali WBC, WBA, WBO dei pesi welter vinto dall’imbattuto fuoriclasse statunitense. Ricordando che il rinominato Pac Man ha compiuto 49 anni lo scorso 24 febbraio e Mike Tyson spegnerà 60 candeline il prossimo 30 giugno…