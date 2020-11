Come rivedere Mike Tyson-Roy Jones jr in tv senza pagare il ticket. Orari e programma su Sky

Mike Tyson e Roy Jones jr., rispettivamente 54 e 51 anni, hanno pareggiato il match di esibizione che si è svolto allo Staples Center di Los Angeles (California, Stati Uniti d’America). Un incontro in cui Iron Mike, a nostro avviso, si è lasciato preferire, tuttavia i giudici hanno optato per una decisione che non scontentasse nessuno.

La sfida, andata in scena intorno alle 6.00 del mattino di domenica 29 novembre, è stata trasmessa in diretta in pay-per-view da Sky. Era necessario dunque acquistare un ticket al prezzo di 9,99 euro. Tuttavia sarà possibile gustarsi l’evento anche nei prossimi giorni.

COME RIVEDERE IN TV MIKE TYSON-ROY JONES JR.?

On demand : su SkyGo o sul decoder SkyQ, l’evento si potrà rivedere in ogni momento on demand, pagando un ticket di 9,99 euro.

: su SkyGo o sul decoder SkyQ, l’evento si potrà rivedere in ogni momento on demand, pagando un ticket di 9,99 euro. Sul canale Sky Sport 262 verranno trasmesse numerose differite dell’incontro dal 29 novembre al 2 dicembre ai seguenti orari: 12.00, 16.00, 20.00. In questo caso basterà essere abbonati al pacchetto “Sky Sport” e non sarà necessario pagare ulteriori ticket.

