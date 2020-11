Mike Tyson e Roy Jones Jr. conquistano una cintura WBC: cos’è la Frontline Battle? Il dettaglio del premio

Mike Tyson e Roy Jones Jr. si sono sfidati a viso aperto allo Staples Center di Los Angeles, dove è andato in scena uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno. In California si sono infatti fronteggiate due grandi glorie del passato. Iron Mike tornava sulle scena a 54 anni, dopo 15 anni di assenza dal ring; Capitan Uncino si rimetteva in gioco a un paio di anni dalla sua ultima apparizione, a 51 primavere suonate. Stiamo parlando di due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi, due vere e proprie icone che hanno scritto la storia. Si trattava di un’esibizione sulle 8 riprese da 2 minuti ciascuno e non erano in palio cinture mondiali (o di qualunque titolo), anche se la WBC ha deciso di istituire un premio speciale.

Il World Boxing Council (una delle quattro Istituzioni di punta del pugilato internazionale insieme a WBA, WBO, IBF) ha infatti creato la cintura “Frontline Battle”. L’incontro si è concluso con un pareggio e dunque il titolo è stato consegnato a entrambi (ne erano state realizzate due copie). Si tratta di una cintura commemorativa di colore verde e oro, con una piastra in metallo color nero e oro. Viene riportata la scritta “Tyson vs Jones” e il messaggio “Black Lives Matter” (“la vita dei neri conta”), sono inserite anche due ceramiche speciali con le foto dei due combattenti.

Foto: Shutterstock