Mike Tyson: “Accetto il pareggio, io combatto per l’umanità. È quello che vuole Dio”

Mike Tyson ha illuminato la scena allo Staples Center di Los Angeles e ha regalato grandissime emozioni in occasione del suo attesissimo ritorno sul ring dopo 15 anni di assenza dalle grandi scene. L’icona indiscussa della boxe contemporanea ha affrontato Roy Jones Jr. in quello che è stato tutt’altro che un incontro di esibizione: i due ultracinquantenni si sono fronteggiati a viso aperto, si sono scambiati dei colpi importanti e non si sono minimamente risparmiati. I giudici hanno convenuto per un pareggio, un verdetto che stona un po’ con quello che effettivamente si è visto sul ring, perché il ribattezzato Iron Mike è parso complessivamente migliore.

Il 54enne ha detto fragorosamente la sua nonostante l’età avanzata, era in eccellente forma e il suo fisico era tirato a lucido, quasi paragonabile a quello dei giorni migliori. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi ha rilasciato dichiarazioni importanti subito dopo la conclusione dell’incontro: “Mi va bene questo risultato, ho intrattenuto le persone e dato spettacolo. Qui abbiamo uno scopo umanitario, aiutiamo le persone. È questo che voglio fare“. Il pugile statunitense ha anche parlato di Dio e nell’ultimo periodo ha affermato di volere devolvere in beneficenza i soldi guadagnati grazie a questo grande ritorno: si parla di una borsa di circa 20 milioni di dollari (circa 16,8 milioni di euro).

Uno scopo umanitario da parte di Mike Tyson, molto ben felice di avere regalato al suo pubblico un combattimento degno di nota. Il suo entusiasmo è quello di un ragazzino: “A volte i 2 minuti dei round sono sembrati 3. A volte invece sarei voluto andare avanti. Sono semplicemente felice di essere qui. Sono felice di aver avuto l’opportunità di combattere per 8 round, anche se con differenti regole. Ho reagito bene agli attacchi veloci di Jones. Non sono più un gigante, non combattevo da 15 anni. Ammetto che Jones mi ha fatto male con un gancio sinistro“. E poi i sentiti complimenti rivolti al rivale: “Hai incassato bene, ti rispetto molto“.

Pochi istanti prima di salire sul ring, il 54enne di Brooklyn aveva parlato del rientro sul ring e degli ultimi 15 anni passati lontano dalle scene (non combatteva dal 2005): “In 15 anni sono cambiate molte cose, adesso ho più determinazione nel fare ciò che devo. Non pensavo che sarebbe successo, invece sono qui. Ho deciso che volevo tornare e, quando mi metto in testa una cosa, poi riesco a farla. Voglio spingermi oltre i miei limiti. Tutte le cose che mi fanno paura, le voglio fare. Certo che ho paura, ma io mi sento a mio agio quando non mi sento a mio agio. So che salirò sul ring con cattive intenzioni. Voglio fare male. Combatto per il futuro delle altre persone, in un modo umanitario: questa è la volontà di Dio“.

