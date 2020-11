Boxe, quanti soldi ha guadagnato Mike Tyson? Cifra milionaria in beneficenza: il montepremi

Nella notte è andato in scena un match che segnerà la storia della boxe. Allo Staples Center di Los Angeles sono salite sul ring due autentiche leggende della nobile arte, due mostri sacri che hanno scritto pagine indelebili di questo sport, due vecchie glorie che si sono rimesse in gioco con la grinta e l’ardore dei loro giorni migliori. Mike Tyson, a 54 anni suonati, ha deciso di rimettersi i guantoni dopo 15 stagioni fuori dal circuito agonistico ed è tornato a menare colpi dopo durissimi mesi di allenamento, con una forma davvero invidiabile e un fisico fuori dal comune per un ultracinquantenne.

Il ribattezzato Iron Mike ha dovuto fare i conti con Roy Jones Jr., un 51enne mai domo e che ci ha voluto riprovare a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul ring. Il confronto tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi ha stuzzicato la fantasia di tantissimi appassionati, rivedere Mike Tyson praticare la boxe in un tempio dello sport è stato come un tuffo al cuore e un ritorno al passato, quando tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90 dominava in lungo e in largo, facendo parlare sempre sè. Il verdetto dei giudici è stato un pareggio.

Quello di questa notte non è stato soltanto un incontro di esibizione, ma è stato anche un match dall’elevatissimo giro di affari. Quanti soldi ha guadagnato Mike Tyson grazie a questo attesissimo rientro? I media statunitensi e britannici parlano di una borsa di circa 20 milioni di euro (circa 16,8 milioni di euro), che egli stesso aveva annunciato di voler devolvere in beneficenza (queste erano le intenzioni palesate qualche mese fa). Si tratta di una somma ragguardevole, quasi superiore a quella che viene garantita a diversi incontri con le cinture mondiali in palio. Ed è la stessa cifra che è finita sul conto corrente di Roy Jones Jr.

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO MIKE TYSON E ROY JONES? IL MONTEPREMI PER IL LORO MATCH

Si parla di circa 20 milioni di dollari (circa 16,8 milioni di euro) per ciascun pugile. Va ricordato che il match è stato visibile esclusivamente in pay-per-view e parte degli introiti finirà nelle tasche dei due contendenti.

La cronaca del match

Mike Tyson: “Accetto il verdetto, è Dio che mi chiede di combattere per l’umanità”

Roy Jones jr: “Sono pronto a rifare questo match”



Foto: Lapresse