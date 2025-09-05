Boxe, Mike Tyson torna sul ring a quasi 60 anni! Ufficiale l’incontro con Floyd Mayweather

Incredibile ma vero. Non si conosce ancora la data (indicativamente ad inizio 2026) ed il luogo, ma è stato annunciato ufficialmente un match d’esibizione tra le leggende Mike Tyson e Floyd Mayweather. Entrambi ritirati ed inseriti nella Hall of Fame della boxe mondiale, hanno accettato l’offerta di CSI Sports e daranno vita ad un combattimento attesissimo.

Tyson, che il 30 giugno 2026 compirà 60 anni, tornerà dunque sul ring dopo la sconfitta ai punti rimediata il 15 novembre 2024 ad Arlington contro Jake Paul, mentre Mayweather (49 anni il prossimo 24 febbraio) non combatte ormai da otto anni dopo aver chiuso la sua carriera professionistica da imbattuto nel 2017 con 50 vittorie consecutive.

“Questo incontro è qualcosa che né il mondo né io avremmo mai pensato potesse accadere. Tuttavia, la boxe è entrata in una nuova era di imprevedibilità e questo match è quanto di più imprevedibile ci sia. Quando mi è stata offerta la possibilità di salire sul ring con Floyd Mayweather, ho pensato: ‘Impossibile possa accadere’. Non riesco ancora a credere che Floyd voglia davvero farlo. Sarà un danno per la sua salute, ma lui lo vuole fare, quindi è firmato e accadrà“, le dichiarazioni di Iron Mike.

“Faccio questo sport da 30 anni e non c’è stato un solo pugile che abbia potuto infangare la mia immagine. Sapete già che se farò qualcosa, sarà un incontro importante e leggendario. Sono il migliore nel mondo della boxe. Questa esibizione darà ai fan ciò che desiderano“, le parole di Mayweather riportate nel comunicato stampa degli organizzatori.

“Sono due dei nomi e delle personalità più avvincenti e con un’eredità duratura in tutto lo sport. Tyson vs Mayweather frantumerà ogni record di trasmissione, streaming ed economico stabilito dallo stesso Mike Tyson nel 2024”, l’annuncio e la speranza dei fondatori di CSI Sports/Fight Sports.