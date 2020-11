Mike Tyson: “Felice di non essere finito ko. Ho capito di che pasta sono fatto. La prossima volta…”

Mike Tyson ha illuminato la scena allo Staples Center di Los Angeles. Il suo grandissimo ritorno sul ring a 54 anni suonati è stato spettacolare e il confronto con Roy Jones Jr. è stato estremamente entusiasmante. Se ne sono viste davvero delle belle tra questi ultra cinquantenni, vecchie glorie che non si sono risparmiate e che hanno offerto uno show degno di nota. Iron Mike si è rimesso in gioco a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul quadrato e ha continuato a fare parlare di sè, proprio come ai tempi d’oro quando era il dominatore indiscusso dei pesi massimi.

L’ex Campione del Mondo, detentore delle cinture iridate tra il 1986 e il 1990, ha parlato in conferenza stampa: “Sono felice di non essere finito ko. La prossima volta andrò meglio. I miei allenatori e i miei sparring partner mi hanno fatto un culo così. Per questo non darò mai più del buono a nulla a nessuno“. L’analisi del pugile statunitense è stata molto chiara: “Ho dato la mia gioventù per scontata e questo evento mi ha fatto capire di che pasta fossi fatto davvero, perché le ho prese davvero di brutto. Sono stato semplicemente felice di essere lì con lui e fare otto round. Il punteggio non contava niente per me, come l’assenza del pubblico“.

La chiusura del suo intervento davanti ai giornalisti è molto lucida: “Sono stato semplicemente felice di arrivare alla distanza, perché ero abituato a round da 3 minuti e quindi mi sono detto perché non farlo? Tutti sanno che sono capace di mettere ko un avversario, questo è ciò che facevo. Ma durare a lungo, ecco quello è vero combattimento“.

Foto: Lapresse