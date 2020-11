Mike Tyson e Roy Jones Jr: primo storico pareggio in due carriere leggendarie. I record di Iron Mike e Capitan Uncino

Mike Tyson e Roy Jones Jr. hanno pareggiato in uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno. Stanotte, allo Staples Center di Los Angeles, si sono fronteggiate due vecchie glorie del pugilato: due ultra cinquantenni si sono sfidati a viso aperto e non hanno risparmiato i loro colpi migliori, scaldando i cuori di tutti gli appassionati. Due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi non si sono tirati indietro e hanno dato vita a una bella esibizione sulla lunghezza degli 8 round da 2 minuti ciascuno. I giudici hanno espresso un verdetto di pareggio per questo incontro che non metteva titoli in palio.

Si tratta di una prima volta storica per entrambi. Mike Tyson e Roy Jones Jr. non avevano infatti mai pareggiato nel corso delle loro leggendarie carriere. Il ribattezzato Iron Mike, iridato tra il 1986 e il 1990 nella classe regina, è tornato sul ring dopo quindici anni di assenza. Il record del nativo di Brooklyn era di 50 vittorie (44 per ko), 6 sconfitte (5 per ko) e 2 no contest (i match contro Orlin Norris e Andrew Golota tra 1999 e 2000, restati senza verdetto). Roy Jones, invece, è stato Campione del Mondo in quattro categorie di peso differenti tra il 1993 e il 2004 ed è stato l’unico uomo a completare la scalata iridata dai pesi medi ai pesi massimi: per lui 61 vittorie (44 per ko) e 7 sconfitte (4 prima del limite).

Foto: Shutterstock