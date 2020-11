VIDEO Mike Tyson-Roy Jones jr: highlights, sintesi, cartellini dei giudici

Era un match attesissimo e non ha deluso le attese. Mike Tyson e Roy Jones jr. hanno pareggiato la sfida di esibizione disputata allo Staples Center di Los Angeles (California, Stati Uniti d’America). Entrambi dunque si sono aggiudicati la cintura ‘Frontline Battle’, appositamente istituita per l’occasione dalla WBC.

Iron Mike, che ha 54 anni e non scendeva sul ring dal 2005, ha affermato di essere tornato perché spinto da un volere divino: “Combatto a fini umanitari, è Dio che me l’ha chiesto“. Il chiaro riferimento è al ricavato dell’incontro (si vocifera che ciascun pugile abbia incassato 20 milioni di dollari) che il nativo di New York devolverà in beneficenza.

Loading...

Loading...

Roy Jones, dal proprio canto, non ha accettato il pareggio, dichiarandosi pronto ad una nuova sfida in futuro. Insomma, c’è già aria di rivincita. Di sicuro Mike Tyson, a dispetto dell’età, è ancora in grado di generare un audience stratosferico. E’ la grandezza del personaggio che sopravvive all’inesorabile ed incessante scorrere del tempo.

Di seguito troverete un video con la sintesi dell’incontro, alcune statistiche di CBS Sports e, soprattutto, anche i cartellini (non ufficiali) dei giudici.

VIDEO MIKE TYSON-ROY JONES JR: HIGHLIGHTS E SINTESI

Quanti soldi hanno guadagnato Tyson e Jones con questo incontro?

La cronaca del match

Mike Tyson: “Accetto il verdetto, è Dio che mi chiede di combattere per l’umanità”

VIDEO: un poderoso gancio sinistro di Mike Tyson e il verdetto finale di parità

Come rivedere Tyson-Jones su Sky senza pagare il ticket

Roy Jones jr: “Sono pronto a rifare questo match”

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse/Olycom