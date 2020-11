Mike Tyson torna sul ring e ricorda Maradona: “Nel 1986 vincemmo i nostri Mondiali. Era uno dei miei eroi”

Mike Tyson è tornato sul ring a 54 anni suonati. Una delle più grandi icone della boxe contemporanea si è rimesso in gioco a 15 anni di distanza dal suo ultimo combattimento, era dal lontano 2005 che non saliva sul ring (perse contro il carneade irlandese Kevin McBride). Stanotte il ribattezzato Iron Mike ha illuminato lo Staples Center di Los Angeles, fronteggiando un’altra vecchia gloria: il 51enne Roy Jones Jr., unico uomo capace di completare la scalata iridata dai pesi medi ai pesi massimi. I due ex Campioni del Mondo della categoria regina si sono dati battaglia a viso aperto e i giudici hanno emesso un verdetto di pareggio.

Al termine della contesa, Mike Tyson ha voluto ricordare il compianto Diego Armando Maradona, scomparso pochi giorni fa: “Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i Mondiali, era uno dei miei eroi oltre che un amico. Ci mancherà molto”. Proprio nel 1986, infatti, Iron Mike salì sul trono del Pianeta ad appena 20 anni e 145 giorni (il più giovane di sempre tra i pesi massimi) e il Pibe de Oro illuminò le scene trionfando nel Mondiale di calcio, mettendo a segno due dei gol più celebri della storia (la mano de dios e la rete del secolo nel quarto di finale contro l’Inghilterra). I due campioni si sono incrociati alcune volte nel corso della loro vita e hanno sempre espresso reciproci attestati di stima.

