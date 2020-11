LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: sfida tra Fate. Giorgia Villa contro le gemelle D’Amato. Andreoli per la sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara – Le favorite: battaglia tra Fate – Giorgia Villa vuole tornare Campionessa – Asia D’Amato per confermarsi – Angela Andreoli outsider

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica. Oggi va in scena il concorso generale individuale, l’imperdibile all-around che mette in palio il tricolore più ambito e prestigioso. Si tratta della gara più importante dell’anno a livello nazionale, anche perché la stagione è stata tormentata dall’emergenza sanitaria e ha portato alla cancellazione di quasi tutti gli eventi internazionali. Si preannuncia grandissimo spettacolo al PalaVesuvio di Napoli, dove conosceremo il nome della nuova Reginetta della Polvere di Magnesio alle nostre latitudini: chi sarà la migliore sul giro completo e saprà domare al meglio i quattro attrezzi?

La battaglia sarà davvero serratissima, l’esito dell’incontro è molto aperto e la sfida tra le Fate sarà estremamente appassionante. Giorgia Villa parte indubbiamente con i favori del pronostico, la capitana della Nazionale ha dalla sua due superlativi esercizi alle parallele e alla trave, accompagnati da un nuovo corpo libero. La bergamasca ha però avuto un problemino alla spalla un mesetto fa e c’è incognita sul volteggio (non eseguito tre settimane fa in Serie A). La 17enne dovrà fronteggiare due coetanee, sue compagne col body azzurro e anche in Brixia: Asia D’Amato si presenta da Campionessa d’Italia in carica, sugli staggi e al volteggio può giganteggiare e cercherà di confermare il titolo conquistato l’anno scorso a Meda prima dei Mondiali; Alice D’Amato parte forse più indietro rispetto alla capitana e alla gemella, ma è molto solida e può fare saltare il banco.

Il terzetto, lo scorso anno capace di conquistare il bronzo nella gara a squadre dei Mondiali (insieme a Desiree Carofiglio ed Elisa Iorio, assenti per infortunio), dovrà vedersela con Martina Maggio (riserva nella rassegna iridata) e con la veterana Lara Mori. C’è però un’altra ragazza che vuole stupire e che ha tutti i mezzi per puntare al podio: la 14enne Angela Andreoli, compagna di squadra delle Fate, è reduce da una gara straripante ai campionati juniores e ha nelle gambe un punteggio da big internazionale. Si definiscono anche le qualificate alle Finali di Specialità di domani (le migliori otto di giornata passano il turno).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica, all-around (concorso generale individuale) imperdibile al PalaVesuvio di Napoli. Si inizia alle ore 15.30 con la gara femminile e si andrà avanti fino alle 17.30/18.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi