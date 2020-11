Ginnastica, Alice D’Amato e Angela Andreoli: frenate dalle cadute, ma gara di qualità. La 14enne ha futuro, la Fata era in testa…

Frenate dalle cadute. Alice D’Amato e Angela Andreoli non sono riuscite a battagliare per il podio nel concorso generale dei Campionati Italiani Assoluti a causa di un paio di errori a testa, anche se la dinamica della loro gara è stata differente. Alice è stata strepitosa nelle prime due rotazioni: sontuoso doppio avvitamento al volteggio da 14.750 e prova alle parallele asimmetriche da big internazionale (14.600 per il bronzo europeo in carica), tanto che era in testa a metà gara con un buon vantaggio nei confronti della gemella Asia, di Giorgia Villa e Martina Maggio (poi salite sul podio). Ad ogni modo la genovese, al netto del doppio scivolone sui 10 cm che l’ha poi relegata in quinta posizione, ha confermato di essere ai vertici, come ci si aspetta da una ragazza di riferimento all’interno della Nazionale, bronzo a squadre ai Mondiali dell’anno scorso.

C’era grande attesa su Angela Andreoli perché la 14enne era reduce dal dominio ai campionati juniores di domenica scorsa, dove trionfò con un superlativo 57.150 (1.1 di bonus). Oggi, però, la bresciana è caduta in avvio alle parallele (tra l’altro un brutto volo, fortunatamente senza conseguenze fisiche) e ha poi messo piede a terra alla trave. Bravissima poi a riprendersi tra corpo libero (13.550) e volteggio (13.900), senza risentirsi psicologicamente degli errori precedenti e chiudendo al sesto posto con 53.000 (a 2.1 dalla vittoria). Nonostante quelle due cadute ha ottenuto rispettivamente 12.500 e 13.050, a dimostrazione degli importanti mezzi tecnici di questa ragazzina, la quale potrà sicuramente togliersi delle soddisfazioni importanti nei prossimi anni, anche perché non bisogna dimenticarsi che diventerà senior soltanto nel 2022, giusto in tempo per lanciarsi verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Loading...

Loading...

La cronaca della gara: Asia D’Amato e Giorgia Villa Campionesse d’Italia a pari merito! Clamoso epilogo nell’all-around

Giorgia Villa e Asia D’Amato come sorelle. Chi sono le Campionesse d’Italia? “Una poltrona per due”

Martina Maggio e la vittoria sfumata: 5 centesimi beffardi, ma la brianzola è esplosa

Angela Andreoli e Alice D’Amato, frenate da due cadute. La 14enne ha un grande futuro, la Fata era in testa a metà gara…

Campionati Italiani da Oscar: vittoria a pari merito, ribaltoni, rimonte e grande spettacolo. Gara da film diretta dalle Fate

Perché ci sono due Campionesse d’Italia? Il parimerito di Giorgia Villa e Asia D’Amato: cosa dice il regolamento

Chi sono state le migliori di giornata? Tutti i podi individuali, le Fate si prendono (quasi) tutto

Tutte le qualificate alle Finali di Specialità: domani nuova battaglia tra le Fate per i quattro tricolori

Tutti i qualificati alle Finali di Specialità maschili: domani caccia ai sei tricolori

Giorgia Villa soddisfatta per il podio: “E’ bellissimo, da piccola avevo fatto parimerito con Asia”. E poi spiega la sua gara

Asia D’Amato a Giorgia Villa: “Io e te sempre”. Il messaggio d’affetto dopo la vittoria parimerito

Ludovico Edalli si laurea Campione d’Italia all-around: pokerissimo del bustocco

Ludovico Edalli festeggia il suo tricolore: “Cinque titoli iniziano a essere interessanti”

Viola Pierazzini ha vinto il campionato juniores 1

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi