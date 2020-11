Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020: tutte le qualificate alle Finali di Specialità. Nuova sfida tra le Fate

Oggi pomeriggio si è disputato il concorso generale individuale femminile dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica. La gara odierna, vinta a pari merito da Asia D’Amato e Giorgia Villa, valeva anche come qualificazione alle Finali di Specialità in programma domani pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli.

Le migliori otto ragazze su ogni attrezzo torneranno in pedana domani per andare a caccia dei quattro tricolori in palio. Si preannuncia una nuova sfida tra le Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio sono le grandi favorite della vigilia insieme alla piccola Angela Andreoli. Di seguito le qualificate alle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica.

Loading...

Loading...

QUALIFICATE FINALI DI SPECIALITA’ CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA 2020:

VOLTEGGIO:

1. Asia D’Amato (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 14.375

2. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 13.775

3. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.625

4. Irene Lanza (Ginnastica Reale Torino) 13.250

PARALLELE ASIMMETRICHE:

1. Alice D’Amato (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 14.600

2. Giorgia Villa (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 14.500

3. Martina Maggio (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 14.300

4. Irene Lanza (Ginnastica Reale Torino) 14.100

5. Asia D’Amato (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.800

6. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.500

7. Maria Vittoria Cocciolo (WSA San Benedetto del Tronto) 13.350

8. Alessia Federici (Pro Patria 1883 Milano) 13.200

TRAVE:

1. Giorgia Villa (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.250

2. Martina Maggio (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.200

3. Asia D’Amato (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.150

4. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 13.050

5. Caterina Cereghetti (Ginnastica Riccione) 12.650

6. Francesca Noemi Linari (Brixia Brescia) 12.500

7. Irene Lanza (Ginnastica Reale Torino) 12.500

8. Sara Ricciardi (Corpo Libero Gym Team Padova) 12.450

CORPO LIBERO:

1. Giorgia Villa (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 14.000

2. Asia D’Amato (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.650

2. Veronica Mandriota (Brixia Brescia) 13.650

4. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 13.550

5. Martina Maggio (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.350

6. Irene Lanza (Ginnastica Reale Torino) 13.350

7. Alice D’Amato (Fiamme Oro/Brixia Brescia) 13.200

8. Chiara Vincenzi (Inside Wellness Gym) 13.100

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

© foto di Simone Ferraro / FG