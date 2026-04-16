Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular season

Sabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di Magnesio. Sarà Terni a ospitare l’evento, a un mese abbondante di distanza dalla prova disputata a Biella a cui hanno fatto seguito il Trofeo di Jesolo e alcune gare di Coppa del Mondo. Si tratta dell’ultimo evento di regular season, al termine avremo chiaro il quadro delle formazioni qualificate alla Final Eight che assegnerà lo scudetto.

Sul fronte femminile si ripartirà dalla vittoria della Libertas Vercelli trascinata dal giovane talento Giulia Perotti e dalla formidabile russa Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around). La Brixia Brescia cercherà di insidiare le piemontesi: Elisa Iorio ha vinto una tappa di Coppa del Mondo alle parallele asimmetriche ma ha saltato la prova di Biella, Asia D’Amato ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico, Alice D’Amato si è operata, Angela Andreoli è in fase di recupero, Sofia Tonelli è rientrata.

L’Artistica ’81 Trieste sarà guidata da Emma Puato e Benedetta Gava dopo essere salita sul podio. Punta in alto la Ginnastica Civitavecchia trascinata da Manila Esposito, Campionessa d’Europa sul giro completo che è reduce dal trionfo sulla trave nel massimo circuito internazionale itinerante. Possono stupire la Renato Serra di Cesena con Chiara Barzasi ed Elena Colas, ma anche la GAL Lissone, la Milanese Forza e Coraggio.

Tra gli uomini si ripartirà dalla doppia vittoria della Pro Carate: Yumin Abbadini, Riccardo Villa e il formidabile russo Arsenii Dukhno (campione del mondo juniores sul giro completo) proveranno a confermarsi duellando con la Spes Mestre di Stefano Patron, Ares Federici, Gabriele Targhetta e Nicolò Mozzato e la Gymnastic Romagna Team di Niccolò Vannucchi, Manrique Larduet ed Edoardo De Rosa

Si attende un pronto riscatto da parte della Palestra Ginnastica Ferrara, Campioni d’Italia in carica. Da seguire anche Tommaso Brugnami con i colori della Giovanile Ancona, Salvatore Maresca tra le fila della Ginnastica Salerno e Nicola Bartolini con la Pro Patria Bustese.