Ginnastica, Giorgia Villa: “È stato fantastico, avevo fatto parimerito con Asia da piccole. Il volteggio…”

Giorgia Villa si è laureata Campionessa d’Italia all-around insieme ad Asia D’Amato. Al PalaVesuvio di Napoli è andata in scena una gara estremamente spettacolare e avvincente, che si è conclusa con un ex aequo tra le due Fate, salite così sul gradino più alto del podio. La capitana della Nazionale era partita male al volteggio (un solo avvitamento, 13.350), ma poi pian piano ha recuperato e ha chiuso con un superlativo 14.000 che le ha consegnato il secondo tricolore sul giro completo dopo quello del 2018.

La 17enne bergamasca è intervenuta ai microfoni di DAZN subito dopo la prova: “È shockante, prima di partire con mia mamma parlavamo di una gara da piccole finita a parimerio con Asia e oggi è successo. È stato fantastico, Asia per me è come una sorella e sono felicissima anche per lei. Io dovevo fare il doppio avvitamento al volteggio, l’ho ripreso due settimane fa e anche in palestra facevo qualche cavolata. Sono partita convinta, mi è scivolata la mano e non hon capito più niente. Sono andata un po’ in crisi, ho cercato di dare il massimo e sono contenta del risultato. Un ringraziamento alle Fiamme Oro che ci hanno messo in questa grande famiglia, fanno tanto per noi“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Ferraro/FGI