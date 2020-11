Ginnastica, Martina Maggio e la vittoria sfumata ai Campionati Italiani: 5 centesimi beffardi, ma l’azzurra è esplosa

Martina Maggio ha assaporato la vittoria, l’ha gustata per qualche minuto, ha sognato il gradino più alto del podio, ma poi si è dovuta accontentare del terzo posto nel concorso generale ai Campionati Italiani Assoluti. La brianzola si è fermata ad appena mezzo decimo da Giorgia Villa e Asia D’Amato, le due vincitrici di una gara al fulmicotone e che ha indubbiamente divertito tutti gli appassionati di ginnastica artistica. La 19enne si era presentata in testa alla classifica all’ultima rotazione con 0.250 di vantaggio su Asia D’Amato e 0.600 su Giorgia Villa. La poliziotta ha eseguito un buon esercizio al corpo libero, valutato originariamente in 13.450: un punteggio con cui sarebbe stata avanti per mezzo decimo nei confronti delle due compagne alla Brixia Brescia. E infatti per diversi minuti la bionda nativa di Villasanta era davanti ad Asia, poi la giuria ha tolto un decimo alla brianzola a causa di un’uscita di pedana, proprio mentre Giorgia si apprestava a incominciare la propria esibizione.

Terzo posto per questa ragazza così grintosa, coriacea, caparbia e mai doma. Il carisma è una delle doti migliori di Martina Maggio, lo scorso anno riserva ai Mondiali dove le Fate hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre. Oggi l’azzurra ha sfoderato una prestazione di lusso: fa impressione il notevole miglioramento alle parallele (14.300, 5.9 il D Score), da ammirare la sua solidità alla trave (13.200 con 5.3 come nota di partenza), divertente e piacevole il suo esercizio al quadrato (è partita da 5.3). La nostra portacolori appare in ottima forma fisica e sembra sempre più convinta dei propri mezzi: questo è molto importante perché potrebbe provare a conquistare uno dei due slot individuali per le Olimpiadi, ma è comunque tutto rimandato al 2021. Intanto oggi abbiamo avuto la riprova di un’atleta solida e concreta, alla vigilia indietro nei pronostici rispetto a Giorgia Villa e alle gemelle D’Amato, ma capace di sfiorare con magnifica bellezza un successo da urlo che, se fosse arrivato, sarebbe stato ampiamente meritato.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi