Ginnastica, Asia D’Amato a Giorgia Villa: “Io e te sempre”. Vittoria parimerito ai Campionati Italiani

Asia D’Amato si è laureata Campionessa d’Italia all-around insieme a Giorgia Villa. Al PalaVesuvio di Napoli è andata in scena una gara estremamente spettacolare e avvincente, che si è conclusa con un ex aequo tra le due Fate, salite così sul gradino più alto del podio. La genovese si è resa protagonista di una prova lineare e ha così conquistato il secondo tricolore consecutivo dopo quello dello scorso anno ottenuto a Meda. La 17enne dovrà dividere il titolo con la sua capitana di Nazionale, ma la stima tra queste due ragazze è elevatissima e sono davvero come delle sorelle, visto che si allenano e vivono insieme a Brescia. Asia D’Amato è stata molto semplice con una storia sul suo profilo Instagram, rivolgendosi alla bergamasca: “Io e te sempre“, accompagnato da una corona da Reginette e da un cuoricino.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi