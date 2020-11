LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020 in DIRETTA: finali di specialità, le Fate si sfidano per i tricolori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le qualificate alle Finali di Specialità – I qualificati alle Finali di Specialità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica. Oggi vanno in scena le Finali di Specialità, dopo gli avvincenti all-around di ieri ci sarà spazio per l’assegnazione dei dieci tricolori e si chiuderà il weekend più importante dell’anno a livello nazionale. Si preannuncia grandissimo spettacolo al PalaVesuvio di Napoli, ci attende un pomeriggio pirotecnico in cui i ginnasti si daranno battaglia per la conquista dei vari titoli.

Giorgia Villa, Asia D’Amato e Alice D’Amato dovrebbero fronteggiarsi alla pari alle parallele asimmetriche; Giorgia è poi favorita alla trave e al corpo libero, ma gli errori sono sempre dietro l’angolo; Asia punterà all’annesimo sigillo al volteggio. Martina Maggio è in grandissima forma, ieri ha chiuso al terzo posto a mezzo decimo da Giorgia Villa e Asia D’Amato, dunque andrà tenuta in seria considerazione tra staggi, 10 cm e quadrato. Da non sottovalutare la giovane Angela Andreoli. Al maschile Ludovico Edalli, Nicolò Mozzato, Edoardo De Rosa, Lorenzo Galli e i migliori specialisti regaleranno sicuramente un grande show.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica, Finali di Specialità al PalaVesuvio di Napoli. Si inizia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 19.00 circa. Buon divertimento a tutti.

