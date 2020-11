Ginnastica artistica, Martina Maggio luccica più che mai: weekend da incorniciare, la Leonessa bionda è tornata grande

Martina Maggio è tornata a risplendere più che mai. La brianzola ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni negli ultimi anni dopo una bella carriera a livello juniores, ma non ha mai mollato la presa nonostante le tante difficoltà e ha sempre cercato di rimanere ben attaccata alla sua amata ginnastica artistica. Non ha mai indietreggiato di un centimetro, ha tenuto botta ed è stato il suo carisma a riportarla in auge. Passo dopo passo. La 19enne si è sempre distinta per la sua immensa caparbietà, per la grande tenacia, per l’eleganza della sua ginnastica, per il suo essere coriacea e per un’innegabile bellezza artistica che si è sempre fatta apprezzare in pedana.

L’anno scorso era stata riserva ai Mondiali dove l’Italia conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre. Riserva perché non aveva gareggiato, ma la sua presenza in gruppo era stata tutt’altro che marginale perché era un vero e proprio baluardo di quella formazione, una ragazza importante nello spogliatoio delle Fate. E in questo fine settimana è riesplosa nuovamente, dopo che aveva già mostrato belle cose tre settimane fa in Serie A: terzo posto nel concorso generale individuale ad appena mezzo decimo dal titolo (se non ci fosse stata quell’uscita di pedana al corpo libero…), spettacolare vittoria nella Finale di Specialità alla trave (14.100, ma attenzione all’eccezionale 8.7 di esecuzione, non ha sbagliato davvero nulla sui 10 cm e ha incantato), secondo posto alle parallele asimmetriche (dove è cresciuta molto, il 5.9 di D Score lo testimonia). La poliziotta è tornata a vincere il tricolore alla trave dopo quello del 2018, sembra che il fresco ingresso nelle Fiamme Oro le abbia dato ancora più sicurezza e convinzione nelle proprie potenzialità

Martina Maggio è una pedina importante per la Nazionale. Una Fata a tutti gli effetti. Ha due anni in più di Giorgia Villa, delle gemelle D’Amato e di Elisa Iorio, ma ha tutti i mezzi per poter guardare lontano e per poter puntare alle Olimpiadi. In squadra o anche no. C’è la possibilità di prendere un pass individuale attraverso gli Europei 2021 o tramite la Coppa del Mondo all-around. Una cosa è certa: la 19enne brianzola può fare molta strada e scrivere ancora delle belle pagine di Polvere di Magnesio.

© foto di Simone Ferraro / FGI