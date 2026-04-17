Flavio Cobolli in semifinale a Monaco! Solo 5 game lasciati a Kopriva

Flavio Cobolli si assicura la terza semifinale del suo 2026. All’ATP 500 di Monaco il numero 3 d’Italia batte con il punteggio di 6-3 6-2 il ceco Vit Kopriva, dimostrandosi decisamente a lui superiore. Adesso, in semifinale, in ogni caso una sfida d’alta scuola contro uno tra Alexander Zverev, il padrone di casa e numero 3 del mondo, e l’argentino Francisco Cerundolo, numero 5 del seeding e ottimo giocatore sul mattone tritato.

In una Monaco sulla quale splende il sole, Cobolli si guadagna tre palle break consecutive nel quarto game e alla seconda, dopo uno scambio giocato sull’una e sull’altra diagonale, arriva facilmente sulla palla corta di Kopriva e ottiene il 3-1. Sembra tutto tranquillo, invece Flavio dal 30-0 commette gratuiti in quantità e restituisce il controbreak. Sul 3-2 l’italiano s’impegna in un game molto duro, con diverse palle break, ma non riesce a riprendersi il vantaggio, cosa che però riesce a fare sul 4-3 dopo un altro scambio particolarmente lungo e impostato difensivamente. Kopriva, però, anche stavolta non è arrendevole e si trova di nuovo sul 30-40, ma getta lo scambio con un rovescio centrale lungo. Alla fine dei conti, dopo 44 minuti, è 6-3 Cobolli.

L’inizio di secondo parziale vede il ceco tentare di alzare la posta in gioco sullo 0-1, quando si guadagna tre palle break, di cui due consecutive. Si tratta del secondo game più combattuto dell’intero incontro, che però vede Cobolli salvarsi in più di un’occasione con merito. Di lì in avanti è il capitolino a prendere in mano la situazione, facendo capire di avere una qualità di gioco superiore: un break sull’1-1, un altro sul 3-1 e tutto si fa molto facile. A Cobolli basta semplicemente far leva sulla capacità di muovere Kopriva in mezzo al campo, ed arriva così a due match point sul 5-1. Non passano, ma è questione di minuti: 6-3 6-2 e semifinale agguantata.

Soverchiante la superiorità di gioco di Cobolli anche in una giornata tutto sommato per lui normale: 19-21 contro 8-31 il saldo vincenti-errori gratuiti. Vale soprattutto l’aver vinto il 71% di punti con la prima e il 59% con la seconda. E, soprattutto, restano intatte le speranze di balzare più vicino alla top 10 che al 15° posto del ranking ATP.