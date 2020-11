Ginnastica artistica, Asia D’Amato asso pigliatutto: sul podio in tutte le gare ai Campionati Italiani!

Campionessa d’Italia all-around e al volteggio, seconda al corpo libero, terza alla trave e alle parallele asimmetriche. Asia D’Amato è salita sul podio in tutte le gare dei Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica, risultando impeccabile nel corso di tutto il fine settimana al PalaVesuvio di Napoli. Sabato pomeriggio è riuscita a confermarsi sul trono nel concorso generale individuale dopo il sigillo dell’anno scorso, anche se ha dovuto condividere il primato con la sua compagna di squadra e di stanza Giorgia Villa. Durante le Finali di Specialità ha dominato alla tavola (quarta affermazione in carriera), poi ha tenuto testa alla bergamasca agli staggi e al quadrato.

Si tratta di risultati di grandissimo spessore per la 17enne genovese, anche perché dopo il lockdown aveva dovuto fare i conti con un paio di acciacchi fisici al polpaccio e agli addominali. La poliziotta si è giustamente definita contenta per i risultati ottenuti nel corso di questo weekend nel capoluogo campano. Non è stato nemmeno facile allenarsi senza avere obiettivi internazionali, vista la sostanziale assenza di gare nel calendario a causa dell’emergenza sanitaria (e l’Italia non prenderà parte agli Europei).

Asia D’Amato ha risposto presente anche in questa occasione, ha ribadito la propria qualità sul giro completo (un bis non arrivava dal 2011-2012 per mano di Vanessa Ferrari) e la solidità del suo doppio avvitamento al volteggio, ha avuto modo di migliorare al quadrato ed è tanto solida alle parallele. Le Olimpiadi sono rinviate alla prossima estate e il mirino è tutto sui Giochi, per sognare insieme alle altre Fate dopo il bronzo conquistato ai Mondiali 2019.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi