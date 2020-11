Ginnastica artistica, Angela Andreoli e le prime medaglie Assolute: doppio podio e tanti sogni a 14 anni

Angela Andreoli era al debutto in un Campionato Italiano Assoluto. La 14enne non aveva mai gareggiato a livello individuale contro le altre big del nostro movimento, è meravigliosa compagna di squadra delle Fate col body della Brixia Brescia, ma in questo weekend è stata loro avversaria al PalaVesuvio di Napoli e non ha deluso le aspettative della vigilia. La bresciana si era presentata nel capoluogo campano dopo la magia di domenica scorsa, quando trionfò ai campionati juniores con un perentorio 57.150 (1.1 di bonus) sul giro completo. Nell’all-around di sabato poteva ambire concretamente al podio, ma è purtroppo incappata in due cadute (una alla trave, l’altra alle parallele) e si è dovuta accontentare del sesto posto.

Oggi, però, sono arrivate le prime medaglie in ambito assoluto per questo scricciolo di 140 centimetri: terza al volteggio dietro ad Asia D’Amato e Manila Esposito, terza al corpo libero alle spalle di Giorgia Villa e Asia D’Amato (le trionfatrici a pari merito del concorso generale individuale). Angela Andreoli ricorderà a lungo questa giornata e infatti ha confessato di essere molto emozionata, oltre che ovviamente molto contenta per questi risultati. Si punta tanto su questa ragazzina, al secondo anno da junior (ne avrà davanti un altro tra le under 16 prima di passare tra le seniores): si tratta di una potenziale fuoriclasse con davanti a sè un futuro roseo. Candidata in pectore a essere l’erede di Vanessa Ferrari, intanto si porta a casa due medaglie dai Campionati Italiani dominati dalle Fate e tra due settimane tornerà a Napoli per vincere lo scudetto con la Leonessa.

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi