Ginnastica artistica, Giorgia Villa e una tripletta tricolore: all-around, parallele e corpo libero. Un dominio di qualità

Giorgia Villa ha chiuso in bellezza i Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica: dopo il trionfo di ieri nel concorso generale individuale (spettacolare pari merito con Asia D’Amato), oggi la bergamasca ha incantato al PalaVesuvio di Napoli ed è stata impeccabile nelle Finali di Specialità. Vittoria alle parallele e al corpo libero, secondo posto per appena un decimo alla trave: la 17enne ha sciorinato un eccellente livello tecnico ed è piaciuta molto in una domenica comunque molto difficile, perché non era facile tornare in pedana a 24 ore di distanza dallo sforzo sul giro completo, tra l’altro in una stagione così tribolata dove gli allenamenti sono stati ben diversi rispetto alle consuete abitudini.

La capitana delle Fate è passata da una gara in rimonta nell’all-around, a un paio di assoli di rara bellezza in questi atti conclusivi sui singoli attrezzi. Il dominio sugli staggi è semplicemente impressionante: nell’ultimo quadriennio ha sempre vinto il tricolore, dal 2017 a oggi è risultata imbattibile e si è comportata da autentica cannibale. 14.550 con 5.7 di D Score, un livello di difficoltà inferiore rispetto al massimale della bergamasca (nel recente passato si era spinta anche a 6.1), ma con un punteggio totale che testimonia la sua indubbia qualità (notevole la nota di esecuzione pari a 8.850). Al corpo libero continua a produrre risultati importanti il ritorno alle quattro diagonali acrobatiche: ieri 14.000 grazie a cui ha agguantato il titolo all-around, oggi 13.850 (5.3 il D Score) e stoccata vincente per la prima volta in carriera in questa specialità.

Giorgia Villa ha invece commesso qualche imprecisione di troppo alla trave: partenza con un esorbitante 5.9, la capitana delle Fate non è stata precisa al massimo ed è così stata beffata di un decimo da Martina Maggio, sfiorando un incredibile tris di specialità da autentica dominatrice. Ottimi segnali dal capoluogo campano, peccato che non ci siano eventi internazionali in questa stagione (per ovvi motivi), ma il mirino può essere puntato sulle Olimpiadi di Tokyo con grande fiducia. La poliziotta ha risposto presente come ci si attendeva alla vigilia e tra due settimane sarà chiamata a conquistare lo scudetto con la sua Brixia Brescia sempre a Napoli.

© foto di Simone Ferraro / FGI