Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020: Giorgia Villa firma il bis al corpo libero, che duello con Asia D’Amato

Giorgia Villa chiude in bellezza i Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica. La capitana delle Fate ha conquistato il tricolore al corpo libero, dopo essersi imposta alle parallele asimmetriche pochi minuti prima e dopo il trionfo di ieri nel concorso generale individuale a pari merito con Asia D’Amato. La bergamasca, seconda alla trave prima di salire al quadrato, ha eseguito un meraviglioso esercizio, in linea con quello proposto ventiquattro ore fa, quando all’ultima curva riuscì ad agguantare l’apoteosi sul giro completo. La 17enne si è distinta per la sua acrobatica di qualità (5.3 il D Score), è piaciuta sul lato artistico ed espressivo, è risultata particolarmente pulita e ha chiuso con un notevole 13.850 (ieri si spinse fino a 14.000). Si tratta della sua prima affermazione tricolore in questa specialità.

La poliziotta è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, precedendo Asia D’Amato: la genovese si è fermata a 13.600 (5.2 la nota di partenza), commettendo una grossa sbavatura sul non impossibile doppio avvitamento conclusivo, errore che le ha impedito di poter superare la sua compagna di squadra. A completare il podio è stata un’altra ragazza della Brixia Brescia: la 14enne Angela Andreoli si prende la soddisfazione di mettersi al collo una medaglia in un contesto assoluto (13.550), precedendo la 15enne Veronica Mandriota (13.450, anche lei tesserata Brixia). Martina Maggio era affaticata dopo il sigillo alla trave e ha chiuso in sesta posizione (13.200).

Loading...

Loading...

Ludovico Edalli, Campione all-around, non delude le aspettative alle parallele pari: netta affermazione con 14.400 (5.8 il D Score) davanti a Lorenzo Casali (14.050, 5.6) e Lay Giannini (13.950, 5.4).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi