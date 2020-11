Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2020: Asia D’Amato firma il poker al volteggio. Esultano Federici, Canazza e Galli

Al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le prime Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2020 di ginnastica artistica. Asia D’Amato ha trionfato come da pronostico al volteggio in un atto conclusivo riservato esclusivamente a quattro atlete. La genovese è stata impeccabile sul doppio avvitamento (14.500), poi è stata molto concreta sul secondo salto (14.300 con la ribaltata teso mezzo) e può così vincere con la media di 14.400. La 17enne, ieri trionfatrice nel concorso generale individuale a pari merito con Giorgia Villa, non ha avuto alcun problema a imporsi per la quarta volta in carriera in questa specialità: dopo i sigilli del 2016, 2017, 2019 la poliziotta ha saputo confermarsi ai vertici. Sul podio sono salite le giovani classe 2006: Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) timbra 13.750 e ha la meglio su Angela Andreoli (Brixia Brescia, compagna di allenamento di Asia D’Amato) per mezzo decimo. Quarta Irene Lanza (Ginnastica Reale Torino) con la media di 13.250.

Al maschile si è partiti con due atti conclusivi. Tanti errori al corpo libero, dove Ares Federici si laurea Campione d’Italia con 14.400 punti, battendo Umberto Zurlini (14.100) e Nicolò Mozzato (13.950). Avevano tutti un D Score di 6.0. Al cavallo con maniglie, invece, il gradino più alto del podio è condiviso da Lorenzo Galli (Eur Roma) e Andrea Canazza (Corpo Libero Gym Team Padova) con 13.500 (il pari merito non viene sciolto), terzo Yumin Abbadini (Pro Carate, 13.050) mentre il favorito Edoardo De Rosa (Ares) commette un errore e non riesce a confermare il titolo conquistato l’anno scorso (settimo con 11.450).

© foto di Simone Ferraro / FGI