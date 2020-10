LIVE Giro delle Fiandre 2020 in DIRETTA: Alberto Bettiol per il bis, battaglia con van Aert e van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Giro delle Fiandre 2020. La grande classica fiamminga quest’anno concluderà quest’atipica campagna del nord autunnale e al via sono attesi tantissimi campioni. L’Italia punterà soprattutto sul campione uscente Alberto Bettiol il quale, dopo una bella Gand-Wevelgem, conclusa al quarto posto, cercherà di ripetere l’impresa dell’anno scorso. Tra gli azzurri, inoltre, possono fare molto bene anche Matteo Trentin, terzo proprio alla Gand-Wevelgem, e Sonny Colbrelli, grande protagonista sia al BinckBank Tour che alla Freccia del Brabante.

La concorrenza, ad ogni modo, è qualificatissima. Spiccano i due Dioscuri del ciclocross Wout Van Aert e Mathieu van der Poel, per tutti i principali favoriti di quest’edizione del Giro delle Fiandre, e il campione del Mondo Julian Alaphilippe, all’esordio su queste strade. Va tenuto in grande considerazione, inoltre, anche l’ex iridato Mads Pedersen, che alla Gand-Wevelgem si è messo tutti alle spalle, così come l’elvetico Stefan Kung e il danese Soren Kragh Andersen, ambedue sul podio del BinckBank Tour ai lati di van der Poel.

La gara inizierà alle 9.30 e noi vi aspettiamo per quell’ora, mi raccomando: non mancate!

Foto: Lapresse