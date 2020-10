Giro delle Fiandre 2020: Alberto Bettiol, operazione bis

L’anno scorso ha stupito il mondo, andandosi a prendere una vittoria clamorosa. Alberto Bettiol vuol riprovarci, va a caccia dell’operazione bis al Giro delle Fiandre. Domenica, com’è accaduto nel 2019, il toscano non partirà nelle prime posizioni nella griglia di partenza ipotetica della vigilia, ma con un colpo dei suoi potrebbe nuovamente far saltare il banco.

Le sensazioni sono quelle dei giorni migliori per l’uomo della EF che ha dimostrato nella prima parte del rientro dal lockdown di essere in un eccellente stato di forma. Strepitoso in appoggio alla squadra al Tour de France, super nella Strade Bianche d’apertura, molto bene anche come gregario per Vincenzo Nibali al Mondiale di Imola di fine settembre.

I segnali positivi però sono arrivati soprattutto domenica alla Gand-Wevelgem, corsa da protagonista. L’azzurro ha chiuso in quarta piazza, attaccando a più riprese su un percorso che in parte ricalcava quello della Ronde. La condizione è apparsa vicinissima al 100%. Importante è stato anche il suo commento sui social subito dopo la gara: “È la prima volta dopo un anno che torno sulle pietre del Fiandre…e ho ritrovato bellissime sensazioni. La squadra mi ha supportato al meglio, oggi alla Gand-Wevelgem sono arrivato quarto. E per me è un importante segnale di buon auspicio: anche lo scorso anno arrivai quarto una settimana prima del Fiandre”.

I rivali da battere saranno più agguerriti rispetto alla passata stagione: Mathieu van der Poel e Wout van Aert scalpitano, in più ci sarà anche il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe al via. Servirà non sbagliare nulla ed avere un po’ di fortuna per provare a rivivere le emozioni del 2019, andando a caccia di una meravigliosa doppietta.

Foto: Lapresse