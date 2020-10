Giro delle Fiandre 2020, Wout van Aert: “Sono deluso, ma posso solo congratularmi con van der Poel”

Un altro secondo posto in questo finale di stagione, dopo i due arrivati ai Mondiali di Imola. Questo forse è quello che brucia di più: Wout van Aert è uscito sconfitto per pochi centimetri al termine del Giro delle Fiandre 2020, battuto in volata dal rivale di sempre Mathieu van der Poel.

Le sue parole a fine gara riportate da Spaziociclismo: “Ovviamente sono deluso, ci sono arrivato molto vicino e concludere secondo in una corsa così dura per pochi centimetri ti fa chiedere cosa sarebbe potuto essere differente. Non lo so, ho semplicemente perso contro un corridore molto forte, che conosco da molto tempo. Non c’è niente di male nel perdere contro di lui“.

Prosegue: “Non credo di avere grossi rimpianti per la corsa. Ho avuto alcuni problemi con delle cadute, poi quando Mathieu e Alaphilippe hanno allungato ho avuto un problema meccanico. Per questo sono rientrato un po’ dopo. Alla fine però ero dove dovevo essere e in testa con i più forti, e allo sprint ero fiducioso. Forse avrei potuto passare più tempo in scia nello sprint, forse avrei dovuto lanciarlo più lontano. Forse avevo uno sprint più lungo nelle gambe rispetto a Mathieu, ma questi sono tutti ‘se’. La corsa è finita e posso solo congratularmi con lui“.

Sul futuro: “Posso fare molte cose differenti, come ho mostrato quest’anno. Non voglio migliorare solo su un terreno, mi piacerebbe crescere anche nelle cronometro, nello sprint e magari nelle brevi corse a tappe, di una settimana. Per ora però soltanto a prendermi una piccola vacanza e riposarmi un po’ prima della prossima stagione”.

Foto: Lapresse