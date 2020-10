Giro delle Fiandre 2020: tutti i muri del percorso. Escluso il Grammont! Arriva il Valkenberg

Il Giro delle Fiandre 2020, che andrà in scena domenica 18 ottobre, perde venticinque dei 267 chilometri in programma, arrivando a quota 242. Un taglio effettuato per la rinuncia al passaggio sullo storico Grammont, sostituto dal Valkenberg. Dalla seconda scalata al Vecchio Kwaremont invece, il tracciato tornerà alla sua normalità fino al traguardo di Oudenaarde.

Gli organizzatori hanno fortemente alzato le misure di sicurezza in tutela di tutti quanti, per un regolare svolgimento della corsa. Innanzitutto hanno incoraggiato gli spettatori a rimanere a casa, e poi hanno anche spostato il foglio firma e la partenza da Grote Markt ad Anversa, a Steenplein, un luogo più facile da chiudere al pubblico. Inoltre, la Polizia pattuglierà con grande rigore i diciassette passaggi sui muri, e i sentieri adiacenti. Cambiamenti seri che rappresentano una scelta più che giusta e doverosa per la sicurezza di tutti.

MURI GIRO DELLE FIANDRE 2020

Numero Muro Lunghezza Pendenza media Pendenza massima 1 Katteberg 700 m 5,4% 8% 2 Vecchio Kwaremont 2 km 4,2% 11,6% 3 Kortekeer 1 km 6,4% 17% 4 Eikenberg 1,2 km 5,2% 10% 5 Wolvenberg 645 m 7,9% 17,3% 6 Leberg 950 m 4,2% 13,8% 7 Berendries 940 m 7% 12,3% 8 Valkenberg 500 m 7,6% 12% 9 Kanarieberg 1,2 km 7,9% 14% 10 Vecchio Kwaremont 2,2 km 4% 11,6% 11 Paterberg 360 m 12,9% 20,3% 12 Koppenberg 600 m 11,6% 22% 13 Steenbeekdries 700 m 5,3% 6,7% 14 Taaienberg 530 m 6,6% 15,8% 15 Kruisberg 2,5 km 5% 9% 16 Vecchio Kwaremont 2,2 km 4% 11,6% 17 Paterberg 360 m 12,9% 20,3%

