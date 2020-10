Giro delle Fiandre 2020, Patrick Lefevere: “Alaphilippe il migliore, avrebbe vinto. Il motociclista deve essere squalificato”

Una Deceuninck – Quick Step davvero sfortunata in questa stagione. La caduta di Fabio Jakobsen, quella di Remco Evenepoel ed ora, a chiudere questo 2020, anche quella di Julian Alaphilippe al Giro delle Fiandre. Il transalpino, in maglia di campione del mondo, ha centrato in pieno una motocicletta quando si stava giocando un successo che sarebbe stato clamoroso.

A commentare l’accaduto Patrick Lefevere general manager della compagine belga: “I motociclisti sanno tutti che i ciclisti cercano sempre il percorso più breve. Quella moto doveva stare all’esterno, non su quel lato della strada. Quel motociclista so che non lo ha fatto apposta, ma non è neanche giusto che non venga squalificato”.

Prosegue: “Van Aert stava già superando la moto e si vedeva che Van der Poel era molto spaventato e Julian era dietro di lui e non ha potuto evitarla. Non è giusto quello che è successo oggi, perché Julian non avrà più un’occasione come questa: vincere il Giro delle Fiandre con la maglia di campione del mondo. Julian è stato il migliore in gara. Mi sarebbe piaciuto vederlo vincere allo sprint, sono certo che avrebbe vinto lui. Alla Milano-Sanremo aveva perso con una differenza minima da Van Aert, ma anche dopo tanti problemi in corsa. Veramente non è giusto quanto accaduto oggi, non c’è stata sicurezza e pagare più di tutti è stato Julian che di certo non aveva colpe”.

Foto: Lapresse