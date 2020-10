Giro delle Fiandre 2020, Mathieu van der Poel: “Ho capito che dovevo impostare io la volata, corsa incredibile”

Gran vittoria di Mathieu van der Poel al Giro delle Fiandre 2020. Il campione nazionale olandese ha vinto al fotofinish contro il suo acerrimo rivale Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e si è portato a casa la sua prima classica monumento della carriera, eguagliando così il padre Adrie. Queste le parole del corridore della Alpecin-Fenix: “Una corsa davvero incredibile. Non so quasi dire, ho cercato di rimanere calmo, sapevo che per come eravamo messi dovevo lanciare io lo sprint. Ho iniziato con qualche metro, poi ho visto che la distanza diventava sempre minore e mi è andata bene con il colpo di reni. Vincere qui è davvero fantastico“.

Foto: Lapresse