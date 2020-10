Giro delle Fiandre 2020: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Van Aert ed Alaphilippe le stelle, Bettiol ci riprova

Con la Parigi-Roubaix cancellata, il Giro delle Fiandre 2020 che si disputerà domenica sarà l’ultima Classica Monumento di questa stagione molto particolare, con il calendario sconvolto dal Covid-19. C’è ovviamente attesa per la Ronde, con i suoi muri in pavé: non mancheranno assolutamente le stelle in Belgio, anche se la corsa sarà a porte chiuse. Spettacolo assicurato con la sfida attesa tra van Aert e van der Poel, con Julian Alaphilippe e la sua maglia iridata, mentre l’Italia sogna il bis con Alberto Bettiol. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST GIRO DELLE FIANDRE 2020

EF PRO CYCLING ✓

1 BETTIOL Alberto ITA

2 BISSEGER Stefan SUI

3 VANMARCKE Sep BEL

4 KEUKELEIRE Jens BEL

5 LANGEVELD Sebastian NED

6 RUTSCH Jonas GER

7 SCULLY Tom NZL

Loading...

Loading...

DECEUNINCK – QUICK – STEP

11 ALAPHILIPPE Julian FRA

12 ASGREEN Kasper DEN

13 DECLERCQ Tim BEL

14 JUNGELS Bob LUX

15 LAMPAERT Yves BEL

16 SENECHAL Florian FRA

17 ŠTYBAR Zdeněk CZE

LOTTO SOUDAL

21 WELLENS Tim BEL

22 DE BUYST Jasper BEL

23 DEGENKOLB John GER

24 KLUGE Roger GER

25 MAES Nikolas BEL

26 VAN MOER Brent BEL

27 WALLAYS Jelle BEL

AG2R LA MONDIALE ✓

31 NAESEN Oliver BEL

32 DILLIER Silvan SUI

33 DUVAL Julien FRA

34 GOUGEARD Alexis FRA

35 NAESEN Lawrence BEL

36 VANDENBERGH Stijn BEL

37 BARDET Romain FRA

TEAM JUMBO – VISMA

41 VAN AERT Wout BEL

42 EENKHOORN Pascal NED

43 JANSEN Amund Grøndahl NOR

44 LINDEMAN Bert-Jan NED

45 ROOSEN Timo NED

46 TEUNISSEN Mike NED

47 WYNANTS Maarten BEL

ALPECIN – FENIX

51 VAN DER POEL Mathieu NED

52 DE BONDT Dries BEL

53 RICKAERT Jonas BEL

54 THWAITES Scott GBR

55 VAKOČ Petr CZE

56 VERGAERDE Otto BEL

57 VERMEERSCH Gianni BEL

BORA – HANSGROHE

61 BURGHARDT Marcus GER

62 DRUCKER Jean-Pierre LUX

63 GATTO Oscar ITA

64 MÜHLBERGER Gregor AUT

65 OSS Daniel ITA

66 PÖSTLBERGER Lukas AUT

67 SCHACHMANN Maximilian GER

CCC TEAM

71 TRENTIN Matteo ITA

72 KOCH Jonas GER

73 SCHÄR Michael SUI

74 VAN HOECKE Gijs BEL

75 VAN HOOYDONCK Nathan BEL

76 VAN KEIRSBULCK Guillaum BEL

77 VENTOSO ALBERDI FrancisESP

TREK – SEGAFREDO

81 PEDERSEN Mads DEN

82 KIRSCH Alex LUX

83 MULLEN Ryan IRL

84 REIJNEN Kiel USA

85 SKUJINS Toms LAT

86 STUYVEN Jasper BEL

87 THEUNS Edward BEL

GROUPAMA – FDJ

91 KÜNG Stefan SUI

92 BRUNEL Alexys FRA

93 GENIETS Kévin LUX

94 LIENHARD Fabian SUI

95 LUDVIGSSON Tobias SWE

96 MADOUAS Valentin FRA

97 STEWART Jake GBR

ISRAEL START – UP NATION

101 POLITT Nils GER

102 BIERMANS Jenthe BEL

103 BOIVIN Guillaume CAN

104 GREIPEL André GER

105 HOFSTETTER Hugo FRA

106 MCCABE Travis USA

107 VAN ASBROECK Tom BEL

BAHRAIN – MCLAREN

111 CAVENDISH Mark GBR

112 COLBRELLI Sonny ITA

113 FENG Chun Kai TPE

114 GARCIA CORTINA Ivan ESP

115 HALLER Marco AUT

116 HAUSSLER Heinrich AUS

117 TEUNS Dylan BEL

MITCHELTON SCOTT

121 BAUER Jack NZL

122 DURBRIDGE Luke AUS

123 EDMONDSON Alexander AUS

124 JUUL JENSEN Christopher DEN

125 KONYCHEV Alexander ITA

126 MEZGEC Luka SLO

127 PEÁK Barnabás HUN

MOVISTAR TEAM

131 ROELANDTS Jurgen BEL

132 CULLAIGH Gabriel GBR

133 HOLLMANN Juri GER

134 JACOBS Johan SUI

135 JØRGENSEN Mathias NorsgDEN

136 MORA VEDRI Sebastian ESP

137 PRADES REVERTER EduardESP

NTT PRO CYCLING TEAM

141 HAGEN Edvald Boasson NOR

142 BATTISTELLA Samuele ITA

143 GIBBONS Ryan RSA

144 GOGL Michael AUT

145 HUNDAHL Michael Valgren DEN

146 JANSE VAN RENSBURG ReiRSA

147 TILLER Rasmus NOR

INEOS GRENADIERS

151 KWIATKOWSKI Michal POL

152 BASSO Leonardo ITA

153 DOULL Owain GBR

154 HAYTER Ethan GBR

155 MOSCON Gianni ITA

156 ROWE Luke GBR

157 VAN BAARLE Dylan NED

TEAM SUNWEB ✓

161 BENOOT Tiesj BEL

162 ARNDT Nikias GER

163 BOL Cees NED

164 EEKHOFF Nils NED

165 KRAGH ANDERSEN AsbjørnDEN

166 PEDERSEN Casper Phillip DEN

167 NIEUWENHUIS Joris NED

ASTANA PRO TEAM

171 BIZHIGITOV Zhandos KAZ

172 DE VREESE Laurens BEL

173 GIDICH Yevgeniy KAZ

174 GRUZDEV Dmitriy KAZ

175 HOULE Hugo CAN

176 LUTSENKO Alexey KAZ

177 ZAKHAROV Artyom KAZ

UAE TEAM EMIRATES ✓

181 KRISTOFF Alexander NOR

182 BOHLI Tom SUI

183 BYSTRØM Sven Erik NOR

184 LAENGEN Vegard Stake NOR

185 MARCATO Marco ITA

186 OLIVEIRA Ivo POR

187 OLIVEIRA Rui POR

COFIDIS

191 ALLEGAERT Piet BEL

192 CLAEYS Dimitri BEL

193 FINE Eddy FRA

194 LAPORTE Christophe FRA

195 LEMOINE Cyril FRA

196 MATHIS Marco GER

197 VERMOTE Julien BEL

BINGOAL WB ✓

201 LIVYNS Arjen BEL

202 MOLLY Kenny BEL

203 PEYSKENS Dimitri BEL

204 ROBEET Ludovic BEL

205 SUTER Joel SUI

206 TAMINIAUX Lionel BEL

207 WIRTGEN Tom LUX

CIRCUS – WANTY GOBERT

211 BAKELANTS Jan BEL

212 DE GENDT Aime BEL

213 KREDER Wesley NED

214 LAMMERTINK Maurits NED

215 MEURISSE Xandro BEL

216 VAN POPPEL Danny NED

217 DEVRIENDT Tom BEL

SPORT VLAANDEREN – BALOISE ✓

221 BEULLENS Cedric BEL

222 CAPIOT Amaury BEL

223 DE WILDE Gilles BEL

224 SPRENGERS Thomas BEL

225 VAN DEN BOSSCHE Fabio BEL

226 VAN POUCKE Aaron BEL

227 MENTEN Milan BEL

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT

231 BACKAERT Frederik BEL

232 BARTHE Cyril FRA

233 COQUARD Bryan FRA

234 DE BACKER Bert BEL

235 DEBUSSCHERE Jens BEL

236 LECROQ Jérémy FRA

237 MOZZATO Luca ITA

TOTAL DIRECT ENERGIE

241 TERPSTRA Niki NED

242 GAUDIN Damien FRA

243 MAITRE Florian FRA

244 PETIT Adrien FRA

245 TURGIS Anthony FRA

246 VAN GESTEL Dries BEL

247 BONIFAZIO Leonardo ITA

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse