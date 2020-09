LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali 2020 in DIRETTA: Filippo Ganna a caccia di un sogno arcobaleno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La startlist della cronometro – La presentazione della gara – Le dichiarazioni di Ganna

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. Entriamo nel vivo del weekend a Imola, dove va in scena questa edizione della rassegna iridata in un anno tormentato dall’emergenza sanitaria. Si preannuncia grandissimo spettacolo in questa prova contro il tempo, decisamente atipica rispetto alle abitudini: si gareggia su un tracciato di 31,1 km da ripetere soltanto una volta, dunque si tratta di una gara estremamente breve per i professionisti, con un chilometraggio inferiore rispetto alle altre occasioni.

Il tracciato non presenta particolari difficoltà altimetriche, è sostanzialmente pianeggiante ed è pensato per i grandi specialisti della disciplina, con lunghi rettilinei dove poter spingere il massimo rapporto. L’Italia sogna in grande e spera di poter festeggiare quella maglia arcobaleno mai vinta nella storia. Si punta tutto su Filippo Ganna, un vero e proprio fuoriclasse in questa tipologia di sforzi: il Campione del Mondo dell’inseguimento individuale ha letteralmente dominato la cronometro della Tirreno-Adriatico con un tempo sbalorditivo e oggi andrà a caccia del titolo, dopo aver conquistato le medaglia di bronzo dodici mesi fa.

Il piemontese se la dovrà vedere con i migliori specialisti in circolazione, in una gara che si preannuncia particolarmente tirata ed equilibrata. L’australiano Rohan Dennis (detentore del titolo), il belga Victor Campenaerts (detentore del record dell’ora), il belga Wout Van Aert (in forma strepitosa, ha vinto la Milano-Sanremo e due tappe al Tour de France), l’olandese Tom Dumoulin, il francese Benjamin Thomas (Campione del Mondo dell’Omnium) e l’altro transalpino Remi Cavagna, lo svizzero Stefan Kung, i britannici Geraint Thomas e Alex Dowsett, i danesi Kasper Asgreen e Mikkel Bjerg.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle 16.30 circa. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse