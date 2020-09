VIDEO Filippo Ganna campione del mondo. L’emozione del ct Cassani all’arrivo

Filippo Ganna ha vinto la medaglia d’oro nella cronometro dei Mondiali 2020 di ciclismo. L’azzurro ha trionfato a Imola, mettendo in fila uno dopo l’altro tutti i suoi avversari e salendo così suil gradino più alto del podio. Il piemontese ha regalato all’Italia il primo sigillo contro il tempo in una rassegna iridata, scrivendo una vera e propria pagina di storia del nostro ciclismo. Il CT Davide Cassani ha naturalmente festeggiato e ha gioito come giusto che fosse. Di seguito il VIDEO dell’esultanza di Davide Cassani per la maglia arcobaleno di Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali.

DAVIDE CASSANI ESULTA PER L’ORO DI FILIPPO GANNA AI MONDIALI:

Foto: Lapresse