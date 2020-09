Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna vincendo i Mondiali a cronometro? Assegno irrisorio per l’impresa

Filippo Ganna sta festeggiando la sua bellissima apoteosi di Imola. Il fresco Campione del Mondo a cronometro sta esultando per un trionfo epocale, il primo di un corridore italiano in questa specialità a livello iridato. Il piemontese ha dominato la prova in lungo e in largo, demolendo tutti gli avversari grazie alla sua classe cristallina. Il 24enne ha conquistato la sua prima maglia arcobaleno su strada dopo il poker ottenuto nell’inseguimento individuale su pista, dimostrando di essere un fuoriclasse a tutto tondo.

Un successo strabiliante e maestoso, che cambierà sicuramente la vita professionale dell’alfiere della Ineos Grenadiers: la sua notorietà balzerà alla stelle e gli sponsor faranno a gara per aggiudicarselo, assicurando anche degli importanti introiti economici al nostro portacolori. Il trionfo odierno in sè, però, ha generato soltanto un piccolo assegno. Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna vincendo la cronometro dei Mondiali 2020 di ciclismo? Il montepremi è di appena 8.000 euro.

Foto: Lapresse