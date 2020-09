Filippo Ganna Campione del Mondo a cronometro, il palmares dell’azzurro: doppio iride nello stesso anno!

Un’altra impresa, forse la più bella della sua ancor giovane carriera. A 24 anni Filippo Ganna trova il primo titolo iridato su strada: il piemontese si è imposto pochi minuti fa nella prova a cronometro ai Mondiali di ciclismo in quel di Imola. Una gara dominata in lungo e in largo dall’azzurro che, partito da grande favorito, non ha pagato la pressione e ha strapazzato gli avversari. Dalla pista alla strada dunque non cambia la formula per il nativo di Verbania che continua a timbrare il cartellino.

Un palmares già invidiabile quello del corridore del Team INEOS Grenadiers che nei velodromi può vantare addirittura quattro medaglie d’oro iridate nell’inseguimento individuale, oltre ad un’altra sfilza di podi tra Europei e Mondiali, mentre su strada, oltre al successo odierno, può sfoggiare anche il bronzo nello Yorkshire del 2019.

IL PALMARES DI FILIPPO GANNA

Pista

MONDIALI

Londra 2016 – Inseguimento individuale: vincitore

Hong Kong 2017 – Inseguimento a squadre: 3º

Hong Kong 2017 – Inseguimento individuale: 2º

Apeldoorn 2018 – Inseguimento a squadre: 3º

Apeldoorn 2018 – Inseguimento individuale: vincitore

Pruszków 2019 – Inseguimento individuale: vincitore

Berlino 2020 – Inseguimento a squadre: 3º

Berlino 2020 – Inseguimento individuale: vincitore

EUROPEI

Saint-Quentin-en-Yvelines 2016 – Inseguimento a squadre: 2º

Saint-Quentin-en-Yvelines 2016 – Inseguimento individuale: 2º

Berlino 2017 – Inseguimento a squadre: 2º

Berlino 2017 – Inseguimento individuale: vincitore

Glasgow 2018 – Inseguimento a squadre: vincitore

Apeldoorn 2019 – Inseguimento a squadre: 2º

Strada

2019 (Team Sky/Ineos, tre vittorie)

1ª tappa Tour de la Provence (Saintes-Maries-de-la-Mer, cronometro) Campionati italiani, Prova a cronometro 6ª tappa BinckBank Tour (L’Aia, cronometro)

2020 (Team Ineos/Ineos Grenadiers, tre vittorie)

Campionati italiani, Prova a cronometro 8ª tappa Tirreno Adriatico (San Benedetto del Tronto, cronometro) Campionati mondiali, Prova a cronometro

Foto: OA Sport