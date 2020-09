DIRETTA Tour de France, Meribel-La Roche-sur-Foron LIVE: l’ultimo tappone, c’è una salita di 6 km all’11,2%!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della tappa odierna – La presentazione della tappa di oggi – La classifica attuale

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2020. Saranno 175 i chilometri che porteranno i corridori da Méribel a La Roche-sur-Foron, per un altro spettacolare tappone alpino. Scalatori chiamati nuovamente all’appello negli oltre 4.000 metri di dislivello presenti nella frazione odierna. Roglic e Pogacar allo scontro finale.

Un’altra giornata in Savoia, ennesima battaglia per il podio di Parigi. Oggi si decide tutto. Si partirà subito con il traguardo volante di Aime, posizionato al chilometro 14. Poco dopo si inizierà già a salire verso il GPM di 1^ categoria della Cormet de Roseland, 18,6 km al 6,1%, con picchi dell’8% nella sua ultima parte. Una lunga discesa condurrà alla salita di 3^ categoria della Côte de la route des Villes (3,2 km al 6,6%). Da qui si entrerà nella fase calda della corsa dove potrà accadere qualsiasi cosa. Eccoci dunque con i 14.6 km al 6,4% del Col des Saises (2^ categoria), seguito subito dopo dal Col des Aravis (6,7 km al 7%); ascesa di 1^ categoria che farà una certa selezione in vista dell’ultimo GPM.

La chance finale per fare il colpaccio è rappresentata dalla salita d’Hors Categorie del Montèe du Plateau des Glières, una rampa di 6 chilometri all’11,2%, e con punte del 15% intorno al chilometro 3. Scollinamento a quota 1400 metri s.l.m. , con un successivo tratto in falsopiano che porterà i corridori verso gli ultimi 32 chilometri. La prima metà sono in discesa, mentre il finale è contraddistinto dallo strappetto del Col des Fleuries, e successivamente dalla discesa conclusiva che conduce all’arrivo.

Battaglia finale tra i due sloveni Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Quest’oggi sarà l’ultimo scontro vis a vis tra i due connazionali per la contesa di questo Tour. Ovviamente ci sarà ancora la cronoscalata de La Planche de Belles Filles per cambiare il distacco tra i due, ma quello sarà uno scontro alla lontana; ognuno per la propria strada, divisi soltanto da un cronometro. Oggi Primoz sarà nuovamente favorito dalla sua squadra, pronta a portarlo in carrozza fino all’ultimo GPM. Nella tappa di ieri Tadej ha perso 24″ dal connazionale, e avrà sete di vendetta.

Miguel Angel Lopez (Astana) è abbastanza sicuro del suo terzo posto, ma potrebbe incrementare ancora qualche secondo di sicurezza in vista della cronometro di sabato, che non sorride alle sue caratteristiche. Attesi possibili ribaltoni tra il 4° e 8° posto della generale, ossia tra Richie Porte (Trek-Segafredo), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), Mikel Landa (Bahrain McLaren) ed Enric Mas (Movistar), divisi da pochi e critici secondi l’uno dall’altro. Occhio ad altri uomini in crescita in queste ultime tappe come Alejandro Valverde (Movistar), Damiano Caruso (Bahrain McLaren) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciottesima frazione del Tour de France 2020 dalle ore 12.00, per non perdervi neanche un secondo di questo ultimo e attesissimo tappone alpino. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse