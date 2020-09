Tour de France 2020, la classifica degli italiani. Damiano Caruso eroico! L’azzurro è a un passo dalla Top-10

Dopo il verdetto semidefinitivo giunto con la tappa di ieri a riguardo della classifica generale, la frazione odierna del Tour de France, vinta in maniera splendida dal polacco Michal Kwiatkowski del Team Ineos Grenadiers, ha ulteriormente smosso le carte nella corsa alla maglia gialla, regalando una gioia immensa ad un eroico Damiano Caruso, splendido nella prima metà di frazione e premiato a fine tappa con l’undicesimo posto in classifica generale, in attesa della cronometro finale che potrebbe anche premiarlo.

Andiamo ora però a vedere tutti i movimenti dei corridori azzurri nella corsa alla maglia gialla.

CLASSIFICA ITALIANI TOUR DE FRANCE

11 DAMIANO CARUSO 63 BAHRAIN – MCLAREN 75h 08′ 34” + 00h 12′ 31” – –

63 ALBERTO BETTIOL 72 EF PRO CYCLING 77h 44′ 47” + 03h 18′ 13” – –

81 DARIO CATALDO 92 MOVISTAR TEAM 78h 13′ 39” + 03h 44′ 33” – –

96 SONNY COLBRELLI 64 BAHRAIN – MCLAREN 78h 44′ 30” + 04h 17′ 58” – –

101 ALESSANDRO DE MARCHI 112 CCC TEAM 78h 56′ 40” + 04h 27′ 36” – –

107 DANIEL OSS 26 BORA – HANSGROHE 79h 01′ 44” + 04h 32′ 38” – –

112 MARCO MARCATO 137 UAE TEAM EMIRATES 79h 06′ 09” + 04h 39′ 37” – –

114 SIMONE CONSONNI 122 COFIDIS 79h 14′ 12” + 04h 47′ 47” B : 4” –

128 ELIA VIVIANI 128 COFIDIS 79h 48′ 21” + 05h 21′ 57” – –

144 NICCOLÒ BONIFAZIO 181 TOTAL DIRECT ENERGIE 79h 58′ 50” + 05h 32′ 25” – –

Foto: LaPresse