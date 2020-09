Tour de France 2020, Miguel Angel Lopez: “Oggi il ritmo in gruppo era troppo alto per attaccare”

Dopo il successo ottenuto ieri sul Col de la Loze, Miguel Angel Lopez ha deciso di giocare sulla difensiva nell’ultima frazione di montagna di questo Tour de France 2020, la Méribel-La Roche-sur-Foron. Il colombiano non ha attaccato sull’impegnativo Montée du Plateau de Glières e non ha nemmeno provato ad approfittare della foratura del suo rivale principale per il terzo gradino del podio, Richie Porte, sul tratto in sterrato.

Al termine della frazione, Lopez ha parlato del motivo per cui ha corso sulla difensiva. Queste le sue parole raccolte da Wielerflits.NL: “Era una tappa davvero dura e la mia squadra mi ha dato una grande mano, permettendomi di risparmiare energie prima della salita finale. Il ritmo della Jumbo-Visma, però, sull’erta conclusiva era troppo alto e per questo scattare era impossibile. Il tratto in sterrato, inoltre, era molto insidioso, ma per fortuna non ho avuto problemi. Ora l’importante è superare senza intoppi la frazione di domani, poi ci sarà la crono e là dovrò dare tutto per difendere il podio“.

Foto: Lapresse