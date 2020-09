Tour de France 2020, Primoz Roglic: “Grande lavoro del team, non era facile. Ci sono ancora diverse insidie”

Un altro passo avanti, piuttosto importante, per Primoz Roglic verso la conquista del Tour de France 2020. Il corridore sloveno, assistito da una Jumbo-Visma davvero formidabile, sta difendendo la maglia gialla con estrema facilità e ora è davvero vicinissimo all’obiettivo: l’ultimo ostacolo è rappresentato dalla cronometro de La Planche des Belles Filles, ma il vantaggio di 57” su Tadej Pogacar è estremamente rassicurante.

Intervistato al termine della tappa odierna, Roglic ha mostrato grande soddisfazione per l’aver superato indenne la due giorni alpina: “Erano due giorni davvero difficili, ieri e anche oggi. Ancora una volta il team ha fatto un grande lavoro e io ero lì, quindi ora c’è una tappa in meno. C’è sempre tanto spazio per fare molte cose, c’erano un sacco di salite. Siamo riusciti a gestire la situazione molto bene e a tagliare il traguardo senza problemi”. Riguardo alla foratura di Richie Porte: “Non lo sapevo, stavo correndo solo per me stesso perché è la cosa più sicura. E’ l’unica cosa che posso controllare: con la squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro ma ci sono ancora insidie nei prossimi giorni. Dopo la cronometro si saprà il nome del vincitore ma anche domani è un altro giorno in cui stare davvero attenti, senza pensare di essere al sicuro“.

Foto: LaPresse