Hockey ghiaccio, l’Italia cade contro la Slovenia e complica il cammino verso la promozione in Top Division

L’Italia cade contro la Slovenia nel terzo incontro del proprio cammino nei Mondiali di Prima Divisione Girone A in corso di svolgimento alla Sparkasse Arena di Bolzano. Dopo le vittorie contro Romania e Giappone (quest’ultima all’overtime) quindi il Blue Team si complica i piani e al momento esce dalle prima due posizioni che garantirebbero la promozione in Top Division.

ITALIA-SLOVENIA 0-2.

La sfida prende il via all’insegna dell’equilibrio con la Slovenia che sblocca il punteggio dopo 15:52 con la rete di Ticar su assist di Crnovic. L’Italia prova a tornare in parità e inizia a premere con forza, ma anche il secondo periodo non vede novità e il punteggio rimane di 1-0 per la Slovenia. La doccia fredda arriva ad inizio terzo periodo con la rete del 2-0 di Kuralt su assist di Tomazevic.

Negli altri incontri disputati oggi, la Romania ha sorpreso l’Ungheria con il punteggio di 2-1, mentre tra Giappone e Corea del Sud il risultato è stato di 4-3 per i nipponici. A questo punto la classifica del girone vede al comando Slovenia e Ungheria a quota 6, quindi Italia con 5 punti, Giappone con 4, mentre Corea del Sud e Romania chiudono con 3.