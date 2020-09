Tour de France 2020, Richard Carapaz: “Io avevo già preso la maglia, giusto che Kwiato si prendesse la tappa”

Dopo il più triste degli epiloghi immaginabili per la Grande Boucle del loro capitano Egan Bernal andato in scena ieri, con il ritiro del colombiano prima dell’avvio di tappa, il Team Ineos Grenadiers è riuscito quest’oggi a vincere finalmente una frazione in questa travagliata Grande Boucle 2020. A farlo, per le statistiche, è stato Michal Kwiatkovski, per gli appassionati del ciclismo invece, la coppia formata dal polacco e dall’ecuadoriano Richard Carapaz, che dopo una tappa corsa alla grande in coppia sono arrivati abbracciati sul traguardo finale, in una delle immagini più belle di questo Tour de France 2020.

Intervistato alla fine di una tappa che lo ha visto orgoglioso anche di quanto fatto nella corsa alla maglia a pois, di cui è il nuovo leader, l’ultimo vincitore del Giro d’Italia ha dichiarato: “Quest’oggi siamo davvero felici a livello di team. A fine tappa ci siamo guardati e ci siamo resi conto che oggi abbiamo ottenuto il massimo di ciò che si potesse sperare con tappa e maglia.”

Interrogato poi sulle dinamiche con cui è stato deciso chi dei due avrebbe dovuto vincere la frazione odierna, il nativo dell’Ecuador ha dichiarato candidamente: “Negli ultimi chilometri abbiamo deciso che Kwiato (Michal Kwiatkowski) avrebbe dovuto prendersi la tappa ed io la maglia (a pois). Si è trattato di un lavoro di squadra ed era giusto concludere così. Questa per noi sarà una giornata da ricordare”.

Foto: LaPresse