Tour de France 2020 oggi: Bourg-en-Bresse-Champagnole. Orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Dopo giorni di grandi montagne, la frazione odierna dovrebbe incoronare nuovamente le ruote veloci del gruppo, con il traguardo che, qualora la fuga non andasse in porto, si presta ad uno sprint. Interessante sarà vedere l’eterna sfida tra l’ormai sempre più tranquilla maglia verde di Sam Bennett e l’orgoglio ferito dello slovacco Peter Sagan, desideroso di andarsene con un successo da questo Tour de France.

Andiamo però ora a vedere tutti gli orari della frazione odierna, con tutte le indicazioni utili per poter seguire questa emozionante diciannovesima tappa della Grande Boucle.

ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING

La diciannovesima tappa del Tour de France 2020 prenderà il via alle ore 13.45 e dovrebbe terminare intorno alle ore 17.30. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 (dalle ore 13.25) e su Rai 2 (dalle ore 14.00). Ovviamente sarà poi disponibile la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. OA Sport vi garantirà invece la Diretta Live testuale della corsa, per non perdervi neanche un giro di pedale di questa tappa della Grande Boucle 2020.

Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza : ore 13.45

: ore 13.45 Arrivo: ore 17.30 circa

ore 17.30 circa Diretta tv: Eurosport 1 (dalle ore 13.25) e Rai 2 (dalle ore 14.00)

Eurosport 1 (dalle ore 13.25) e Rai 2 (dalle ore 14.00) Diretta streaming : Rai.tv e Eurosport Player

: Rai.tv e Eurosport Player Diretta live testuale: OA Sport

