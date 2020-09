LIVE Musetti-Nishikori 6-3 6-4, Internazionali d’Italia DIRETTA: meravigliosa vittoria del giovane azzurro che vola agli ottavi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NISHIKORI

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Siamo felici di avervi tenuto compagnia in questa serata splendida per i nostri colori e soprattutto per il diciottenne di Carrara, che entrerà nei primi 200 del mondo. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

Non si sa ancora l’avversario perché Koepfer e Monfils stanno tornando adesso in campo sul Pietrangeli, col tedesco avanti 6-2 0-1.

Musetti sarà il primo 2002 a giocarsi gli ottavi in un 1000!

Un tre volte vincitore Slam e un finalista Slam: un ruolino di marcia spettacolare per Musetti, che era partito dalle qualificazioni e ora è il quarto italiano agli ottavi di finale, come non accadeva da decenni, dal 1979!

ANCORA LORENZO MUSETTI, ANCORA UNA VITTORIA D’AUTORE A 18 ANNI, ANCORA UNO SCALPO IMPORTANTISSIMO! KEI NISHIKORI E’ BATTUTO 6-3 6-4 SUL CENTRALE CON UNA PARTITA GIOCATA E INTERPRETATA BENISSIMO!

40-30 MATCH POINT MUSETTI: risposta in rete di dritto di Nishikori, altra validissima prima esterna!

30-30 Bella prima esterna di Musetti! Non supera la rete il rovescio in risposta di Nishikori, in allungo.

15-30 Bravissimo Musetti a trovare il dritto in controbalzo dopo l’ottima risposta di Nishikori, poi costretto a mettere il dritto in rete!

0-30 Cerca il rovescio vincente Musetti da situazione non facile, ma è lungo.

0-15 Scambio non semplice, Musetti non controlla il rovescio in lunghezza.

5-4 BREAK MUSETTI! La diagonale di rovescio porta bene a Lorenzo, che costringe Nishikori all’errore andando sempre più fuori dal campo, e adesso c’è la possibilità di servire per il match al cambio di campo!

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: stavolta non chiude la volée Nishikori e Lorenzo ci si avventa con il rovescio!

40-40 Cerca il dritto vincente dal centro Musetti, ma lo sbaglia mandandolo in corridoio. Se ne va la palla break.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: dritto in uscita dal servizio molto violento per chiudere lo scambio, ma gli finisce lungo.

30-30 Sbaglia il dritto Nishikori, scambio che gli era anche diventato favorevole a causa di un nastro galeotto.

Riaccese le luci anche sul Centrale, sono passati meno di 15 minuti per cui non c’è necessità di fare il riscaldamento.

Riaccese le luci sul Pietrangeli, dove dovranno tornare in campo il tedesco Dominik Koepfer e il francese Gael Monfils (6-2 0-1 il punteggio), ma per il Centrale c’è ancora da aspettare un po’.

La situazione al momento dell’interruzione: 6-3 4-4 Musetti, 30-15 Nishikori al servizio.

Dobbiamo a questo punto attendere affinché qualcuno risolva su tutta l’area del Foro Italico questa non semplice situazione.

Situazione che non è nuova al Foro Italico, e alle 21:58 si deve fermare per forza di cose la partita. Già quasi 15 anni fa si verificò un evento del genere, quando era ancora in piedi quello che veniva comunemente definito lo “Stadio dei Crampi”.

Black out sul Centrale proprio mentre Nishikori serviva la prima! E a questo punto si ripete quanto accaduto sul Pietrangeli.

30-15 Scende ancora a rete Nishikori per chiudere con la volée alta di dritto il punto.

15-15 Trova un buon passante di dritto Nishikori, Musetti cerca la rete, ma viene messo in difficoltà per la zona in cui si trova; il suo tentativo di volée bassa finisce fuori controllo.

0-15 Quarto doppio fallo di Nishikori.

4-4 E chiude anche questo game con gran personalità Musetti! E con l’highlight del punto clamoroso giocato letteralmente dalla prima fila dell’anello basso del Centrale.

Vantaggio Musetti, stavolta picchia forte sulla prima esterna!

40-40 Stavolta il rovescio in controbalzo gli finisce in rete, in uscita dal servizio.

40-30 PAZZESCO VINCENTE DI ROVESCIO IN RECUPERO DI MUSETTI! E anche il punto incredibile, dall’attacco alla difesa per Lorenzo, poi il passante incredibile che si guadagna anche gli applausi di Nishikori!

30-30 Prima di Musetti che Nishikori non riesce a controllare.

15-30 Grave errore di Nishikori che aggredisce con il rovescio la seconda di Musetti, ma sbaglia in maniera incredibile per il suo rendimento di oggi la volée conclusiva di rovescio.

0-30 Secondo doppio fallo di Musetti, ha rischiato la seconda centrale.

0-15 Recupera campo Musetti dopo esser stato spinto due metri fuori, ma spedisce il dritto in corridoio.

3-4 Nishikori, che di nuovo con servizio e volée alta di rovescio chiude il game.

Vantaggio Nishikori, prima esterna che butta quasi in tribuna Musetti, il quale non riesce a rimandare in campo il dritto.

40-40 Stavolta sbaglia con il dritto Nishikori, si torna ai vantaggi.

40-30 Prima profonda e volée di rovescio a seguire di Nishikori.

30-30 Lunga la risposta di Musetti con il dritto.

15-30 Terzo doppio fallo di Nishikori.

15-15 Rovescio in rete di Nishikori in uscita dal servizio.

15-0 Viene a rete Nishikori e si prende il punto con lo smash.

Sul Pietrangeli intanto Koepfer e Monfils costretti a fermarsi per un problema all’impianto di illuminazione. Il vincente di quel match affronterà il vincitore di questo. Koepfer è avanti 6-2 0-1.

3-3 Gran game vinto da Musetti! Lo chiude con prima esterna e dritto vincente in cui non deve fare nient’altro che rimandarla di là.

Vantaggio Musetti, BEL PUNTO! Comanda per tutto lo scambio, senza mai tremare con le accelerazioni di rovescio e dritto per portare fuori dal campo Nishikori!

40-40, 4a parità: gran rischio preso da Musetti, e gli va bene! Dritto in uscita dal servizio ben addomesticato e che finisce nei dintorni della riga di fondo, Nishikori non riesce a rimandarlo indietro.

Vantaggio Nishikori, palla break: Musetti non riesce a risolvere un punto diventato complicato, prova la demivolée di dritto, ma il giapponese ci arriva e lo passa stretto.

40-40, 3a parità: FUCILATA DI ROVESCIO DI MUSETTI! Annullata la palla break!

Vantaggio Nishikori, palla break: primo doppio fallo della partita di Musetti.

40-40, 2a parità: scambio tra i più belli della partita, Musetti cerca un notevole passante lungolinea di dritto in corsa, respinto però da Nishikori con una brillante volée quasi rovesciata.

Vantaggio Musetti, che trova ancora una bella prima vincente, stavolta centrale.

40-40 Cerca il chip&charge Nishikori, ma non c’è bisogno perché gli basta la risposta aggressiva di rovescio.

40-30 Tira fuori una bella prima esterna Musetti!

30-30 Non controlla il back di rovescio Musetti.

30-15 Riesce a prendere in mano lo scambio fin dalla risposta Nishikori, Musetti cerca il disperato rovescio vincente senza esito.

30-0 Molto bene Musetti con la seconda profonda e carica, poi arriva il dritto vincente in lungolinea!

15-0 Prima vincente di Musetti.

2-3 Nishikori, tiene bene la battuta dopo aver salvato per propri meriti due palle break.

Vantaggio Nishikori, entra in campo con il dritto, trovando il vincente vicino alla riga.

40-40, 2a parità: serve&volley di Nishikori, che si protende a rete con il rovescio.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: brutto errore di Nishikori, che mette il dritto lungolinea in corridoio.

40-40 Nishikori la cancella con la prima vincente.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: doppio fallo di Nishikori, il secondo.

30-30 Rovescio in rete di Nishikori in uscita dal servizio. Siamo a un’ora di gioco in questo momento.

30-15 Altro scambio molto gradevole, ed è di nuovo Nishikori a vincerlo disegnando con precisione il campo e appoggiando la palla dall’altra parte con il dritto.

15-15 Bello scambio, vinto da Nishikori con una gran accelerazione di dritto che mette fuori causa Musetti, segue lo smash facile.

0-15 Gran punto in difesa di Musetti! Recupera dritto e due smash, per poi costringere Nishikori a sbagliare la palla corta da fondo.

2-2 Prima centrale efficacissima di Musetti, che a quel punto non deve far altro che giocare la palla corta. Ancora solo punti vinti da chi è alla battuta nel secondo set.

40-0 Gran dritto in uscita dal servizio di Musetti che va a finire quasi sulla riga!

30-0 Non trova la palla con la risposta di rovescio Nishikori sulla prima carica di Musetti.

15-0 Bravissimo Musetti a prendere campo con il dritto e vincere il punto.

1-2 Nishikori, prova il recupero di dritto Musetti su quello profondo del nipponico, ma non gli rimane in campo.

40-0 Buona risposta di dritto di Musetti, ma Nishikori d’incontro sfrutta il campo aperto e gioca il rovescio vincente.

30-0 Cerca, ma non trova, il lungolinea vincente Musetti con il rovescio, Nishikori aveva preso la via della rete. Gli è mancato lo spazio di pochissimi centimetri.

15-0 Palla corta efficace di Nishikori, Musetti non riesce a recuperare bene con il rovescio.

1-1 E con la prima vincente tiene a zero anche Musetti.

40-0 MERAVIGLIOSO ROVESCIO SLICE VINCENTE DI MUSETTI! All’incroocio delle righe!

30-0 Scambio sulla diagonale del rovescio, è Musetti a vincerlo perché Nishikori lo mette in rete.

15-0 Prima esterna vincente di Musetti.

0-1 Nishikori, splendida risposta di rovescio di Musetti, ma il giapponese trova una demivolée spettacolare per chiudere il punto.

40-0 Ancora Nishikori prende il comando con il dritto e costringe all’errore Musetti.

30-0 Servizio e dritto di Nishikori.

15-0 Nishikori serve bene e mantiene il comando con il dritto.

Nishikori torna dagli spogliatoi dopo una brevissima sosta e può così cominciare il secondo set.

6-3 SET MUSETTI! Servizio esterno e volée, poi chiude con lo smash vincente per portare a casa il parziale!

40-30 SET POINT MUSETTI: Nishikori riesce a girare lo scambio con il dritto, per poi chiudere verso la rete.

40-15 DUE SET POINT MUSETTI: è Lorenzo a vincere lo scambio sulla diagonale del rovescio con Nishikori!

30-15 Appena largo il dritto di Musetti.

30-0 Splendido il dritto di Musetti che butta lontano dal campo Nishikori, c’è alla fine lo smash vincente!

15-0 Buona prima centrale di Musetti, Nishikori non controlla la risposta.

5-3 Musetti, un paio di dritti bastano a Nishikori. Ora l’azzurro serve per il set.

Vantaggio Nishikori, prima piazzata centrale vincente.

40-40 SUPERBA PALLA CORTA DI MUSETTI VINCENTE!

40-30 Esce la risposta di dritto di Musetti.

30-30 Di nuovo prima esterna di Nishikori per poi giocare con successo la volée di rovescio.

15-30 Gran prima esterna di Nishikori.

0-30 GRAN RISPOSTA DI MUSETTI! Nishikori prova il serve&volley, ma l’azzurro gli risponde praticamente nei piedi per poi poter giocare la palla incrociata con il dritto!

0-15 IL DRITTO DAL CENTRO DI MUSETTI! Va a finire sulla riga, e aveva già giocato una splendida risposta!

5-2 Musetti, bravissimo Lorenzo a tenere d’occhio l’ottima risposta di Nishikori e a giocare d’incontro il dritto vincente dall’altra parte con il campo aperto!

40-30 Potente risposta di Nishikori di dritto, poi avanza e chiude con la volée alta di rovescio.

40-15 Altra bella prima profonda di Musetti, Nishikori trova solo la rete con il dritto.

30-15 Prova ad alzare la traiettoria con il rovescio Musetti per difendersi dal potente dritto di Nishikori, ma la palla gli esce.

30-0 Risposta di rovescio di Nishikori in rete.

15-0 Prova a spingere con il rovescio incrociato Nishikori, ma la palla gli rimane sul nastro.

4-2 Musetti, in rete il rovescio dell’azzurro.

40-0 Fuori il rovescio lungolinea di Musetti.

30-0 Profondità di Nishikori con il rovescio, non può arrivarci bene Musetti col dritto che finisce in rete.

15-0 Cerca il vincente di rovescio incrociato Musetti, ma non lo trova dopo uno scambio tenuto bene.

4-1 Musetti, break confermato con un gran servizio e dritto sulla riga!

40-15 Risposta vincente di dritto di Nishikori sulla seconda di Musetti, va a colpire la riga di fondo.

40-0 Ancora comanda Musetti con il dritto, Nishikori non arriva bene sul rovescio mettendo la palla in rete.

30-0 Prima profonda verso il centro e vincente di Musetti.

15-0 Dritto in rete di Nishikori.

3-1 BREAK MUSETTI! L’azzurro inchioda Nishikori nell’angolo destro con il dritto e si procura così il break di vantaggio costringendolo a sbagliare!

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI, dritto in corsa incrociato difensivo che finisce appena lungo.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI! Gran risposta incrociata di dritto, Nishikori prova a giocare il dritto in avanzamento ma è un colpo in questo caso difficile, che gli rimane in rete.

0-30 ALTRO SIGNOR PUNTO! Musetti gioca vicinissimo alla riga, poi la palla corta con cui rischia e poi “para” di rovescio Nishikori facendo restare la palla in campo!

0-15 Bravo Musetti! Gira lo scambio e poi conclude con il dritto vincente verso sinistra!

2-1 Musetti, ALTRO GRAN PUNTO! Chiama Nishikori a rete, poi si difende bene e infine trova il passante di dritto vincente!

Vantaggio Musetti, c’è il secondo ace.

40-40, 3a parità: risposta magnifica di Nishikori con il rovescio, incrociata.

Vantaggio Musetti, bel punto di Lorenzo! Butta fuori dal campo Nishikori, gioca una prima volée lunga col dritto e poi sempre con la stessa, ma più corta, chiude.

40-40, 2a parità: gran prima vincente di Musetti, rovescio di Nishikori che finisce in rete.

Vantaggio Nishikori, contropiede di dritto in uscita dal servizio di Musetti che però esce.

40-40 CHE PALLA CORTA DI MUSETTI! Con coraggio, di rovescio, dopo uno scambio difficile, Nishikori non ci arriva bene ed è annullata anche la seconda palla break!

30-40 Palla break Nishikori, stavolta è lungo il dritto del nipponico.

15-40 Due palle break Nishikori, contropiede con il dritto che sorprende Musetti.

15-30 Nishikori entra con il dritto sulla seconda di Musetti, costringendolo all’errore nel recupero.

15-15 Prima esterna vincente di Musetti.

0-15 Gran risposta vincente di dritto di Nishikori.

1-1 Nishikori costretto allo smash dopo il servizio e la volée di rovescio.

Vantaggio Nishikori, Musetti prova a mettere in difficoltà il giapponese, però poi non trova il campo.

40-40, 2a parità: ancora lungo il dritto di Nishikori.

Vantaggio Nishikori, non riesce a tenere in campo il dritto Musetti.

40-40 Rovescio appena lungo di Nishikori, bravo qui Musetti a fermare lo scambio per segnalarlo. Altro game ai vantaggi.

40-30 Primo doppio fallo di Nishikori.

40-15 Gran scambio tra i due, diagonale del rovescio e poi dritto contro dritto, poi è Nishikori a piazzare il vincente.

30-15 Prova ad aggredire Musetti con la risposta di dritto, che però è appena lunga.

15-15 Scambio sulla diagonale del rovescio, ne esce Musetti con il dritto largo.

0-15 Appena lungo il dritto in uscita dal servizio di Nishikori.

1-0 Musetti, primo ace al centro per uscire dal primissimo momento non semplice del match.

Vantaggio Musetti, bella seconda centrale carica che sorprende Nishikori.

40-40 Due gran rovesci incrociati di Nishikori per portare il game ai vantaggi.

40-30 Risposta di dritto vincente di Nishikori, una delle sue armi più famose nel circuito.

40-15 Musetti tiene lontano dalla riga di fondo Nishikori, il cui dritto finisce in rete.

30-15 Esce il rovescio di Musetti in lunghezza dopo aver servito la seconda.

30-0 Altra gran prima vincente di Musetti.

15-0 Prima vincente di Musetti.

Al servizio Musetti.

20:30 Giocatori ora prossimi a iniziare!

20:26 In corso ora il riscaldamento tra i due protagonisti dell’ultimo match di oggi sul Centrale.

20:24 Entrano in campo in questo momento Musetti e Nishikori nel Centrale vuoto (si gioca a porte chiuse). Tra poco il palleggio di riscaldamento.

20:22 Ricordiamo che è in corso anche il match di Lorenzo Sonego contro Casper Ruud, la cui DIRETTA LIVE è possibile seguire sempre nelle pagine di OA Sport. Domani, invece, gli ottavi con il derby Berrettini-Travaglia e Sinner contro Dimitrov. Il vincitore di Musetti-Nishikori troverà il tedesco Dominik Koepfer o il numero 5 del seeding, il francese Gael Monfils.

20:19 Naturalmente nessun precedente tra i due giocatori, dato che Musetti si è affacciato soltanto quest’anno a questi livelli. Va anche detto che esiste qualche speranza di vederlo rientrare nelle qualificazioni del Roland Garros al via lunedì, dalle quali è al momento fuori di poco più di 10 posti.

20:16 Per il diciottenne di Carrara una nuova serata da brividi sul Centrale, dopo la vittoria contro qualsiasi pronostico ottenuta contro Stan Wawrinka. Nishikori è giocatore diverso, ma proveniente da un’assenza di un anno dai campi per problemi di infortuni (gomito) e poi pausa lockdown; ha ricominciato a Kitzbuhel e al primo turno degli Internazionali ha sconfitto in oltre due ore lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

20:13 Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 nel quale sono di fronte il nostro Lorenzo Musetti e il giapponese Kei Nishikori. Orario anticipato ben più del previsto a causa di un autentico massacro sportivo che si è appena concluso sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma: Victoria Azarenka ha rifilato un sonante 6-0 6-0 all’attuale campionessa degli Australian Open, Sofia Kenin.

La presentazione del match – Il programma di oggi – Musetti-Wawrinka

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che mette di fronte Lorenzo Musetti e il giapponese Kei Nishikori.

Dopo la magnifica notte di martedì contro Stan Wawrinka, è il momento di un’altra sessione serale sul Campo Centrale per Lorenzo Musetti, che nell’ultimo match di giornata si ripresenta là dove forse nessuno avrebbe osato mai sperare all’inizio non solo del torneo, ma anche delle qualificazioni, da lui superate con brillantezza prima e orgoglio poi. L’ostacolo di stasera, però, è ben diverso da Wawrinka.

Kei Nishikori, infatti, è giocatore di comprovata solidità di gioco, anche se in questo momento le incognite sulla sua forma sono tante. Al di là del suo rendimento sulla terra rossa, che in linea generale rimane buono, il problema del nipponico è che, tra infortuni e positività al coronavirus, è riuscito a tornare in campo dopo un anno dall’ultima volta a Kitzbühel, vincendo la sua prima partita al Foro Italico contro Albert Ramos-Vinolas.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’incontro sarà l’ultimo di una serie di tre che caratterizzeranno la giornata italiana e il suo tentativo di andare ad aumentare il contingente agli ottavi, che è già composto da Matteo Berrettini, Stefano Travaglia (uno contro l’altro) e Jannik Sinner. Quest’oggi, infatti, ci sono anche gli impegni prima di Fabio Fognini e poi di Lorenzo Sonego, l’uno sul Centrale (a chiudere la sessione diurna) e l’altro sul Grandstand.

Lorenzo Musetti e Kei Nishikori scenderanno in campo non prima delle 20:45 e comunque non prima della fine dell’interessantissimo match femminile tra la numero 3 del seeding e vincitrice degli Australian Open, l’americana Sofia Kenin, e la finalista degli US Open, la bielorussa Victoria Azarenka. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse