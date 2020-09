VIDEO Kwiatkowski e Carapaz arrivano insieme al Tour de France: struggente abbraccio sul traguardo, vince il polacco

Michal Kwiatkowski e Richard Carapaz hanno scritto una bella pagina di sport durante la 18ma tappa del Tour de France 2020. I due alfieri della Ineos-Grenadiers hanno attaccato da lontano, sono andati via insieme in fuga durante una durissima frazione di montagna e sono giunti al traguardo insieme. In prossimità della linea di arrivo hanno iniziato ad abbracciarci e hanno tagliato la linea appaiati, stretti di un caloroso abbraccio di gioia. Per questione di millimetri ha avuto la meglio il polacco nei confronti dell’ecuadoriano. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Kwiatkowski e Carapaz al Tour de France 2020.

The last kilometre saw the culmination of a huge effort from 🇪🇨 @RichardCarapazM and 🇵🇱 @kwiato, who arrived together at the finish 🏅🏅

Le dernier kilomètre a montré l’aboutissement du travail accompli par 🇪🇨 @RichardCarapazM et 🇵🇱 @kwiato qui arrivent ensemble 🏅 🏅#TDF2020 pic.twitter.com/n8XXLRBCAY

