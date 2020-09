Tour de France 2020, Primoz Roglic ha ormai vinto la classifica generale. Ora la cronometro per l’ultimo suggello

Nello sport è difficile dar verdetti in anticipo, nel ciclismo ancor di più, con le difficoltà che possono arrivare anche da fattori esterni (cadute o problemi meccanici). Il più però è ormai fatto per Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha superato l’ultimo tappone di montagna alpino al Tour de France 2020 e sembra aver ipotecato la vittoria nella classifica generale. A dividerlo dalla passerella finale di Parigi ci sono solamente tre frazioni, con la cronometro de La Planche des Belles Filles come ultimo spauracchio.

Anche oggi il campione nazionale sloveno ha saputo gestire al meglio la situazione nella diciottesima tappa, partita da Méribel e giunta in quel di La Roche-sur-Foron. Nessuno ha potuto attaccarlo, visto che la sua superiorità è apparsa devastante su tutti sin dal primo giorno. Il suo vantaggio è di 57” sul connazionale Tadej Pogacar, mentre terzo in classifica generale c’è Miguel Angel Lopez a 1’27”.

I 36,2 chilometri contro il tempo da Lure a La Planche des Belles Filles dovrebbero essere una formalità per l’ex saltatore con gli sci, che nella specialità, almeno sulla carta, è un gradino sopra tutti. Potrebbe arrivare addirittura la ciliegina sulla torta: l’obiettivo infatti può essere quello di chiudere la pratica con un’altra vittoria, dopo quella giunta ad Orcières-Merlette.

Foto: Lapresse