LIVE Udinese-Atalanta, Serie A calcio in DIRETTA: i friulani provano a fermare la cavalcata orobica

Serie A in tv, chi gioca oggi e a che ora: calendario partite, guida DAZN e Sky, programma 28 giugno – Udinese-Atalanta, il programma e le probabili formazioni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Atalanta, match valido per la giornata 28 del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Alla Dacia Arena di Udine i bianconeri di Luca Gotti proveranno a fermare la cavalcata della Dea di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie consecutive dopo la ripartenza del campionato.

L’Udinese del tecnico veneto Luca Gotti occupa attualmente il 15° posto in graduatoria con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. Al contrario degli avversari i friulani stanno vivendo un momento complicato della stagione, e sono in cerca di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica che in questo momento non è poi così lontana. Tra le fila dei bianconeri saranno assenti i due pezzi da 90 del centrocampo Rodrigo De Paul (squalificato per somma di ammonizioni) e Rolando Mandragora, infortunatosi gravemente al ginocchio durante l’ultima uscita dell’Udinese (sconfitta 1-0 in casa del Torino).

L’Atalanta di Gasperini è invece tornata subito a correre in Serie A con due vittorie di fila. La prima nel recupero con il Sassuolo (4-1 interno), la seconda nel big-match di mercoledì 24 contro la Lazio, dove la Dea è riuscita a rimontare i biancocelesti di Simone Inzaghi dallo 0-2 al 3-2, grazie alle reti di Robin Gosens, Ruslan Malinovsky e Josè Palomino. La compagine orobica è attualmente quarta in campionato, piena zona Champions League e a -4 punti dal terzo posto occupato dall’Inter di Antonio Conte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Atalanta, gara valida per il ventottesimo turno del campionato italiano di calcio 2019-2020. Si giocherà a porte chiuse alla Dacia Arena di Udine con calcio d’inizio previsto per le ore 19.30. Buon divertimento con il nostro live testuale dove vi terremo informati con aggiornamenti costanti minuto per minuto.