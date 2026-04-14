LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre non possono più sbagliare

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Serbia valido per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Brasile. Le azzurre di Andrea Soncin hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa per il primo posto, unico dei quattro disponibili del girone che vale l’accesso diretto nella competizione internazionale.

Nelle prime due partite, le ragazze italiane hanno perso con la Svezia per 0-1 prima, e pareggiato contro la Danimarca con il risultato che è stato bloccato sull’1-1, nonostante l’ottimo match giocato dalle nostre. Con la Serbia, che ha perso 3-1 contro le danesi e pareggiato 0-0 contro le svedesi, l’Italia ha la possibilità di rialzarsi e di ottenere i primi tre punti importanti nel girone.

L’Italia è nettamente favorita ma la trasferta serba potrebbe nascondere più insidie del previsto: le azzurre di Soncin hanno dimostrato poca concretezza sotto porta, segnando un solo gol in due partite. Inoltre, le azzurre sono avanti per 2-0 negli scontri diretti, con le avversarie che non hanno mai battuto la Nazionale e speriamo non lo facciano in questa giornata.

Il match dell’Italia di calcio femminile contro la Serbia inizierà alle 18.15 e verrà disputato al Grandki Stadion Dubocica. Come detto, le azzurre sono favorite, e hanno bisogno di una vittoria convincente per sperare ancora nel primo posto, adesso della Svezia. Segui la partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!