Udinese-Atalanta: programma, orario, tv, su che canale vederla, probabili formazioni

Ventottesima giornata di Serie A che si divide su tre giorni. Domenica alle 19.30 ci sarà il calcio d’inizio del match Udinese-Atalanta. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta con il Torino e sono invischiati nella zona retrocessione, mentre dall’altra parte i nerazzurri si sono dimostrati la squadra più in forma dopo la ripresa del campionato, vincendo con Sassuolo e Lazio.

Proprio nell’ultima turno la squadra di Gasperini è stata capace di rimontare un doppio svantaggio contro i biancocelesti, complice un secondo tempo davvero scintillante. Un’Atalanta che ha mostrato una condizione eccezionale e che dunque fa sicuramente paura ad una Udinese che non potrà nemmeno contare sul suo miglior giocatore, quel Rodrigo De Paul che è stato squalificato dopo il cartellino giallo preso contro il Torino.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Udinese-Atalanta, match valido per la 28^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 3 ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

UDINESE-ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Okaka, Lasagna

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata

UDINESE-ATALANTA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 GIUGNO:

19.30 Udinese-Atalanta

UDINESE-ATALANTA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Calcio 3 e presente in Diretta Gol (Sky Calcio 1)

Diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

