Calcio, Atalanta e Bologna corsare in Serie A 2020. Vince il Napoli, pari tra Sassuolo e Verona

Le quattro gare delle 19.30 valide per la 28ma giornata della Serie A 2020 di calcio vedono due vittorie esterne, con l’Atalanta corsara ad Udine ed il Bologna vittorioso a Genova contro la Sampdoria. Vittoria interna del Napoli sulla SPAL, infine pirotecnico pari tra Sassuolo e Verona.

L’Atalanta piazza l’allungo forse decisivo in ottica Champions League passando per 2-3 in casa dell’Udinese: vantaggio ospite con Zapata al 9′, impatta Lasagna al 31′. Doppietta decisiva di Muriel tra il 71′ ed il 79′, a nulla serve il secondo gol di Lasagna al minuto 87. Orobici a +9 sulla Roma, quinta. Il Bologna passa per 1-2 in casa della Sampdoria ed inguaia i genovesi, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere: i felsinei passano su rigore con Barrow al 72′, raddoppia al 75′ Orsolini, è inutile la rete di Bonazzoli al minuto 88.

Il Napoli, già certo di un posto in Europa League, torna sesto in solitaria battendo tra le mura amiche la SPAL per 3-1. Vantaggio partenopeo al 4′ di Mertens, pari al 29′ di Petagna, nuovo vantaggio del Napoli con Callejon al 36′. Chiude i conti Younes al 78′. Pari e spettacolo nel 3-3 tra Sassuolo e Verona, dove accade tutto nella ripresa: botta e risposta tra Lazovic e Boga tra il 51′ ed il 53′, poi Stepinski al 57′ e Pessina al 68′ danno il doppio vantaggio agli scaligeri, ma al 77′ ancora Boga accorcia ed infine in pieno recupero, al 97′, Rogerio regala il pari ai neroverdi.

